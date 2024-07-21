Алексей Текслер поздравил металлургов с профессиональным праздником

В Челябинской области это одна из ключевых отраслей

Традиционно в третье воскресенье июля в России отмечается День металлурга. В этом году праздник выпадает на 21 июля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что это один из самых главных и почитаемых профессиональных праздников на Южном Урале, где с петровских времен металлургическая отрасль играет ключевую роль и составляет гордость и славу промышленного края.

«Предприятия черной и цветной металлургии, металлообработки и горнодобывающего комплекса были и остаются стратегическим звеном и мощным фундаментом экономики Челябинской области. Сегодня они активно модернизируются и обновляются, реализуют масштабные инвестиционные проекты, расширяют производство»,— отметил губернатор.

При этом, по его словам, неизменным остается главное — высокая ответственность и самоотдача металлургов, их стальной характер и преданность выбранной профессии.

Алексей Текслер поблагодарил работников и ветеранов отрасли за их самоотверженность и трудовую доблесть. Он пожелал металлургам новых достижений и крепкого здоровья.

В Челябинской области День металлурга традиционно отмечают на протяжении нескольких дней. Основные мероприятия проходят в Магнитогорске.

Напомним, День металлурга учредили в 1957 году. В праздничный день принято награждать и поощрять лучших специалистов отрасли.