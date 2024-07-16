Клава Кока, Елка и Иванушки International: Челябинская область отметит День металлурга в ближайшие выходные

Праздник растянут на целую неделю

В это воскресенье, 21 июля, в России отмечается профессиональный праздник сталеваров, плавильщиков, работников доменных печей. В общем, всех причастных к металлургии. День металлурга традиционно празднуют в третье воскресенье июля, но в Челябинской области мероприятия разделили на несколько дней. Рассказываем, в какие города съездить и на каких звезд можно будет посмотреть.

Челябинск

В столице Южного Урала отмечать начнут 20 июля. Возле ДК ЧТПЗ с 12 часов стартуют розыгрыши, праздничное шоу и мастер-классы. Вечером, в 19:30, на стадионе СК «Восход» в Ленинском районе выступит группа «Иванушки». После концерта челябинцев ждет традиционный салют. Вход свободный.

Магнитогорск

Здесь праздничные мероприятия намечены на три дня, с 19 по 21 июля, на курорте «Притяжение» и арене «Металлург». В спортивном комплексе 19 июля выступит певица Елка. Вход свободный, начало — в 20:00. В городе металлургов ждут и Полину Гагарину, но точной информации о времени и месте выступления пока нет.

В «Притяжении» в первый день пройдут турнир по единоборствам, ярмарки и театральные постановки. Во второй день интерактивы дополнят выступлениями группы «Братья Енотовы» и IMPERIALIS ORCHESTRA. Начало музыкальной программы — в 19:00 в амфитеатре «Притяжения». В воскресенье, 21 июля, мастер-классы по живописи, лектории, косплей-шоу и уличные театральные постановки завершат концертом Клавы Коки, шоу фонтана «Стальное сердце Родины» и праздничным салютом. Клава Кока выйдет на сцену ГК «Притяжение» в 21:10.

Сатка

Здесь праздник растянули на целую неделю. С 13 июля на ледовой арене «Сатка» проходят хоккейные турниры среди любительских команд области. В четверг, 18 июля, в музее «Магнезит» откроется новая выставка, посвященная индустрии горнозаводского региона области. В пятницу для горожан под открытым небом состоится выступление духового оркестра, развлекательная программа «Крепче стали» и дискотека. Главные мероприятия намечены на 20 июля. В этот день пройдет турнир по мини-футболу, мультимедийный фестиваль «Настоящее будущее» с погружением в виртуальную реальность и световое шоу для детей. Завершится праздник концертом с участием солистки Челябинского театра оперы и балета Гузелии Шахматовой и DJ Vini из Москвы. Вокальное шоу намечено на 21:00.

Кыштым

Как передает газета «Кыштымский рабочий», День металлурга здесь пройдет в субботу, 20 июля. На сцене ДК металлургов в 19 часов начнется концертная программа с чествованием отличившихся работников Кыштымского медеэлектролитного завода. Позже перед горожанами выступит певец Ираклий.

Карабаш

День металлурга здесь начнется 20 июля на Центральной площади со спортивного забега «Карабашский полумарафон — 2024». В 18 часов на площади начнется концерт с участием групп «Баян-позитив», «Трибьют» и «Манго». Хедлайнером мероприятия станет Стас Костюшкин, он выйдет на Центральную площадь в 22 часа.

Златоуст

Здесь празднование состоится 19 июля. На площади перед администрацией проведут розыгрыш призов и анимационную программу для детей. В 18 часов перед горожанами выступят артисты «Баян-позитив» и STATUS-MEN. Главным гостем вечера станет группа «На-На». Завершится День металлурга праздничным салютом.

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