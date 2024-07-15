В парке «Притяжение» в Магнитогорске запущен огромный светомузыкальный фонтан

Двухуровневый фонтан «Стальное сердце Родины» стал самым крупным в стране

Владимир Путин во время телемоста дал старт третьей очереди курорта «Притяжение» и работе нового фонтана в Магнитогорске. Двухуровневый каскадный светомузыкальный фонтан получил название «Стальное сердце Родины» — специальная подсветка имитирует потоки расплавленного металла и живой огонь.

Подарок городу к 95-летию, фонтан размером с десятиэтажку запущен в парке «Притяжение». О том, что построено на территории городского курорта за три года, и о дальнейших планах развития президенту России рассказал инициатор проекта, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

«Мы возвели видовой холм со всесезонными трассами для горных лыж и тюнинга. Было создано озеро с каскадными водопадами и видовым мостом. На трех детских площадках мы разместили 140 уникальных детских аттракционов. С момента открытия парк посетили более трех миллионов человек», — рассказал он.

Уже готовы к открытию объекты третьей очереди: кадровые центры ММК для детей и взрослых, панорамный ресторан.

«На следующий год мы запланировали запуск детского развлекательного центра площадью 10 тысяч квадратных метров, проходит экспертизу проект термального комплекса, который собираемся в этом году начать строить и в следующем запускать. Почти готов проект „Академии хоккея“», — рассказал Виктор Рашников.

К строительству «Академии хоккея» планируют приступить в ноябре, открывать — через год. Также проектируются отель и жилой комплекс площадью 600 тысяч кв. м. Кроме того, на территории парка «Притяжение» появится многофункциональный медицинский центр — «и это будет новый уровень оказания медицинской помощи для жителей Магнитогорска», заметил губернатор Алексей Текслер. На сегодня проект центра прошел экспертизу.

«Это новый взгляд на городскую среду. Парк „Притяжение“ сделан с любовью и с уважением к родному городу, к легендарной Магнитке, которой в этом году исполнилось 95 лет», — резюмировал глава региона.

Проект комплексного благоустройства реализуется в Магнитогорске с 2021 года. Площадь парка «Притяжение» составляет 400 гектаров. Первую очередь открыли ко Дню металлурга в 2022 году, а вторую – в 2023-м. За это время парк посетило более 3 миллионов человек.