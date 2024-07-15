Президент дал разрешение: на ММК запустили новую коксовую батарею

Кнопку «Пуск» нажали губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников

В преддверии Дня металлурга на Магнитогорском металлургическом комбинате реализован новый экопроект — запущена новая коксовая батарея № 12. Кнопку «Пуск» нажали председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Засвидетельствовал достижение президент РФ Владимир Путин, который дал разрешение на запуск по видео-конференц-связи.

«Суммарная производительность новой коксовой батареи 2,5 миллиона тонн сухого кокса, что составляет половину потребности комбината в коксе. Комплекс оснащен самыми современными природоохранными сооружениями, что имеет большое значение для комбината и для города Магнитогорска», — отметил Виктор Рашников.

Он пояснил, что новая коксовая батарея позволит вывести из эксплуатации пять устаревших коксовых батарей. Две из них уже выведены, одна прекратит работу в конце текущего года.

«В результате существенно — более чем на 20% — сократятся выбросы вредных веществ и пыли, бензопиренов — 12%. С пуском этого нового комплекса город Магнитогорск будет фактически соответствовать статусу „Чистый город“», — отметил Виктор Рашников.

Напомним, ММК вошел в число предприятий Челябинской области, которые присоединились к экологическому стандарту региона, инициированному губернатором Алексеем Текслером. Вложения комбината в природоохранную деятельность за последние пять лет превысили 70 миллиардов рублей. В рамках реализации проекта «Чистый воздух» построена аглофабрика № 5, проведены реконструкция и строительство отдельных помещений доменных печей, газоочистительных установок. Все эти меры позволили существенно снизить объемы выбросов.

«Каждый год ко Дню металлурга ММК запускает новые крупные производственные объекты. Но этот год особенный, ведь предприятие завершило крупнейший инвестиционный проект — строительство новой коксовой батареи. Для Магнитогорска, всей Челябинской области это событие очень важное. Новая коксовая батарея — большой комплекс, который заменит сразу пять устаревших коксовых батарей и закроет половину потребности комбината в коксе. Но главное в том, что здесь использованы лучшие на сегодня технологии, установлено самое современное оборудование. А это означает масштабный экологический эффект, очередной большой шаг в улучшении экологии Магнитогорска», — сказал губернатор.

Кроме того, Алексей Текслер отметил и другую работу градообразующего комбината Магнитогорска.

«ММК сегодня активно занимается импортозамещением. Вместе с министерством промышленности Российской Федерации реализуется проект по производству прокатных валков. Это импортозамещение, и здесь ММК является лидером»,

— отметил губернатор.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Магнитогорский меткомбинат постоянно развивается.

«В прошлом году размер консолидированной выручки ММК составил более 760 миллиардов рублей, произведено 13 миллионов тонн стали, 90% продукции идет на внутренний рынок. На комбинате трудится 53 тысячи рабочих. Хочу всех поблагодарить и поздравить с наступающим праздником», — сказал, в частности, глава государства.

Добавим, помимо новой коксовой батареи в Челябинской области Владимир Путин принял участие в запуске объектов в ДНР и Нижегородской области.