Обновление троллейбусной инфраструктуры ускорит транспортное сообщение в Челябинске

Финансовую поддержку в реализации проекта оказывает ДОМ.РФ

Госкомпания ДОМ.РФ направила на обновление троллейбусной инфраструктуры Челябинска 2,5 миллиарда рублей — это первый транш из планируемых 5 миллиардов рублей. Средства предоставляются в виде инфраструктурных облигаций. Деньги вложили в модернизацию контактной сети и тяговых подстанций, реконструкцию депо и использовали как аванс закупки троллейбусов. Масштабное обновление позволит ускорить сообщение в городе, отмечает пресс-служба ДОМ.РФ. Полностью завершить проект планируется до конца 2024 года.

«Проект, который реализуется благодаря механизму инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, полностью преобразует Челябинск — он затронет почти весь состав городского троллейбусного парка, 40% контактной сети. Сообщение охватит даже отдаленные районы города, до 10 минут сократится время ожидания транспорта, поездки станут комфортнее и доступнее для маломобильных граждан. Крайне важен и экономический эффект: это один из крупнейших проектов государственно-частного партнерства в регионе, который, помимо создания новых рабочих мест, обеспечит строительство 1,1 миллиона квадратных метров жилья», — говорит директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Проект «Челябинский троллейбус» реализует группа «Синара». Концессионное соглашение было подписано в октябре 2021 года. Челябинская область стала первой в России, где был заключен такой договор. В 2022 году регион направил на модернизацию троллейбусной системы Челябинска 4,2 миллиарда рублей. Остальные средства вкладывает концессионер — более 10 миллиардов рублей. Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила проект модернизации в сентябре 2023 года, что и дало возможность использовать облигации ДОМ.РФ.

«Благодаря федеральной поддержке проекта и использованию инструментов „Инфраструктурного меню“ концессионером привлечен льготный заем на реализацию проекта. Льготное заемное финансирование предоставляется ДОМ.РФ с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Это важное и своевременное решение позволит в полной мере реализовать проект обновления троллейбусной инфраструктуры. Нам важно, чтобы запуск новых троллейбусов в Челябинске осуществлялся по плану, чтобы мы могли предоставить нашим жителям комфортный и безопасный общественный электротранспорт для поездок. И мы видим результат, это происходит в том числе и благодаря поддержке Федерации», — отмечает министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Жители Челябинска уже обращали внимание на новые опоры контактной сети для троллейбусов. Их появилось более 500. Кроме того, рабочие заменили более 140 километров проводов. Но самое заметное в процессе обновления инфраструктуры — новые троллейбусы. 1 сентября 2023 года 10 красных машин вышли на маршрут № 19. 1 марта 2024-го 18 троллейбусов поехали по маршруту № 12. Кроме того, с этого дня продлен 19-й маршрут до конечной остановки «Улица Мамина» за счет автономного хода. Сейчас в Челябинске 70 новых троллейбусов. Всего их будет 168. Троллейбусы собирают на Челябинском заводе городского электрического транспорта, который открылся в марте 2023 года.

Работа на маршрутах №12 и 19 шла в первую очередь — это магистральные сети, основа инфраструктуры. Модернизация других участков продолжается. Параллельно с обновлением проводов «Синара» приступила к строительству на улице Первой Пятилетки депо № 1. Там будут обслуживать 40 троллейбусов. Депо № 2 на Свердловском тракте ремонтируют. Работы идут на главном производственном корпусе. В этом депо станут обслуживать 128 троллейбусов.