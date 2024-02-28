В Челябинске троллейбус № 19 с 1 марта продлят до улицы Мамина

Новый участок появился благодаря технологии движения без контактной сети

В Челябинске объявили о долгожданном продлении троллейбусного маршрута № 19. Это направление обслуживают троллейбусы «Синара». Они могут двигаться на автономном ходу, новый участок пути от Первоозерного до улицы Мамина как раз будет преодолен без контактной сети. Соответственно, меняется и время движения, сообщили в Миндортрансе региона.

Изменения начнут действовать с 1 марта.

«Маршрут продлевается от Первоозерного до конечной ул. Мамина по улицам 2-й Щербаковской, Мамина. На маршруте будут работать 12 троллейбусов с интервалом движения 10—16 минут», — пояснили в ведомстве.

Первый рейс:

в будни

от парка Гагарина — в 5:26,

от Мамина — в 6:22.

Первый рейс:

в выходные

от парка Гагарина — в 5:35,

от Мамина — в 6:30.

Последний рейс:

в будни

от парка Гагарина — в 22:00,

от Мамина — в 22:36.

Последний рейс:

в выходные

от парка Гагарина — в 21:58,

от Мамина — в 22:34.

Ранее в Миндортрансе показали, как изменятся маршруты с введением технологии движения автономного хода. Четыре троллейбусных маршрута в городе продлятся за счет бесконтактного движения.

Также в министерстве сегодня объявили, что с 1 марта на 12-й маршрут выведут 18 новых троллейбусов.