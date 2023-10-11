Госэкспертиза одобрила проект модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске

Специалисты согласовали все этапы масштабной работы

На проектную документацию по модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске получены положительные заключения государственной экспертизы. Специалисты согласовали материалы для строительства и реконструкции двух депо, строительства новой контактной сети и обновления тяговых подстанций. Об этом сообщает пресс-служба компании «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины», СТМ).







По данным группы «Синара», в депо № 1 (на улице Первой Пятилетки возле трамвайного депо) и № 2 (на Свердловском тракте) сделают участки для обслуживания, ремонта и бесконтактной мойки троллейбусов. В зданиях также обустроят кабинеты для осмотра водителей перед выходом в рейсы.





Устаревшие тяговые подстанции на троллейбусных маршрутах обновят с учетом современных требований. Модернизация позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение контактных сетей. Планируется ремонт 24 тяговых подстанций. Еще в трех полностью заменят оборудование. Кроме того, компания построит три тяговые подстанции.

«Итак, завершена большая и важная работа нашей команды в рамках реализации концессии. Теперь мы готовы сосредоточиться на строительной части проекта. Рассчитываем завершить основные строительно-монтажные работы до конца 2024 года»,— отмечается в сообщении.





Напомним, что госкомпания ДОМ.РФ поддержит модернизацию троллейбусной сети Челябинска. На масштабное обновление направят 13,7 млрд рублей, в том числе 5,2 млрд рублей в виде инфраструктурного займа.

