В Челябинске с 1 сентября новые троллейбусы выведут на 14 маршрут

Перед их запуском модернизируют контактную сеть

С 1 сентября в Челябинске на маршруте № 14 начнут курсировать новые троллейбусы. Сначала пассажиров будут возить девять новых машин, а потом их число вырастет до 18, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».



Перед запуском новых троллейбусов модернизируют контактную сеть на улицах Братьев Кашириных и Молодогвардейцев, а также на Свердловском тракте. Поэтому маршрут № 14 приостановит работу с 17 августа по 1 сентября. В будущем интервал движения с новыми машинами сократится до восьми минут в час пик.

«С 16 августа отменяется троллейбус № 25 ЧКПЗ — Технический колледж. Связано это с постепенным переходом водителей из ЧелябГЭТ в Синару. Пассажирам рекомендуется пользоваться автобусами: 5, 22А, 27, 33. В будущем троллейбусы вернутся на маршрут уже обновленными. О сроках запуска сообщим отдельно», — рассказали о других изменениях в пресс-службе.

17 августа троллейбус № 7 отправят по маршруту АМЗ — ДС «Юность», а № 17 по маршруту Молдавская — Парк Гагарина. Пассажиры могут воспользоваться частично альтернативными маршрутами автобусов № 15, 22А, 64.