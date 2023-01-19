Здание для Арбитражного суда Челябинской области построят к концу 2024 года

Возле комплекса обустроят сквер, парковки и прогулочную зону на набережной

В Челябинске состоялись публичные слушания по проекту строительства шестиэтажного здания для Арбитражного суда региона. Оно появится на улице Братьев Кашириных рядом с гипермаркетом «Лента». У горожан, собравшихся в Доме архитектора, после презентации не возникло вопросов, замечаний и предложений. Поэтому документацию утвердили, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Совсем скоро распоряжение о разрешении на строительство подпишет глава Челябинска. Завершить возведение здания планируют в декабре 2024 года.





«Финансирование предоставят в 2024 году. Соответственно, мы надеемся, что декабрь 2024-го — это крайний срок для окончания строительства. Что будет по факту — не знаю. Участок сложный, подорожали стройматериалы. Мы практически на год отстаем от графика. Только в октябре 2022 года госэкспертиза дала положительное заключение на наш проект. 2023 и 2024 годы остались на строительство»,— рассказывает ИА «Первое областное» администратор Арбитражного суд Челябинской области Александр Пашнин.

В 2022 году участок под новое здание расчистили, он был заросший кустарником. По согласованию с администрацией города и МУП «ПОВВ» провели капитальный ремонт безнапорного канализационного коллектора. Его износ был на уровне 70%. Ремонт поможет в будущем избежать аварий. По словам представителя Арбитражного суда, эта территория из нескольких предложенных вариантов оказалась наиболее оптимальной по расположению и транспортной доступности. Земельный участок серпообразной формы площадью 15 тыс. квадратных метров предоставили власти Челябинска.





Новое здание закроет все потребности Арбитражного суда, поэтому инстанция переедет на улицу Братьев Кашириных. Старые помещения на улице Воровского, 2 не подходят для системы правосудия из-за маленькой площади. Здание находится в собственности Росимущества, которое и определит его дальнейшее использование. Александр Пашнин не исключил, что кабинеты передадут одному из челябинских районных судов.





Строительство здания суда будет идти в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы». Проект разработали московский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» и компания «Архинжпроект». Кроме множества кабинетов в здании будет актовый зал. Рядом сделают сквер и две парковки (на 160 мест для посетителей и на 149 — для работников). Вход будет со стороны улицы Братьев Кашириных. В Арбитражном суде региона также надеются, что смогут синхронизировать работу по благоустройству территории со строительством нового участка набережной реки Миасс.





Добавим, что неподалеку от нового арбитража планируется возведение здания для Центрального районного суда Челябинска со встроенной автостоянкой на 80 машино-мест. Администрация города определила место осенью 2021 года. Как пояснил Александр Пашнин, никакой конкретной и новой информации по этому проекту пока что нет.





Кроме того, вблизи от здания Арбитражного суда построят мост. Он соединит улицы Энгельса и Краснознаменную. Проект выносили на публичные слушания, а после его утвердили градостроительная комиссия и глава Челябинска. Неподалеку находится место под запроектированную вторую ветку метротрамвая. На другом берегу уже строят здание для регионального управления Федеральной налоговой службы. Активно развивается находящийся в том районе жилой комплекс «Западный луч». Рядом с ним планируется возведение образовательного центра на 1500 мест.