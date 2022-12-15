Проект моста на улице Энгельса в Челябинске представили на публичных слушаниях

Строительство путепровода запланировано на 2024—2025 годы

В челябинском Доме архитектора состоялись публичные слушания по проекту планировки территории для строительства нового моста. Он соединит улицы Энгельса и Краснознаменную. На обсуждении документацию представил автор — главный инженер компании «УралДорПроект» Андрей Лымарев. Горожане высказали несколько предложений и замечаний. Проект дополнительно рассмотрят на градостроительной комиссии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«Это именно градостроительная документация, первый этап по проектированию — формирование земельного участка для размещения объекта. Он обеспечит транспортные связи между улицами Труда и Братьев Кашириных. Земельных участков вообще два — севернее в Калининском районе, южнее — в Центральном. 4,2 гектара и 4,1 гектара. Капитальных сооружений нет. АЗС уберут. Несколько земельных участков частично попадают под изъятие с компенсацией собственникам. Штрафстоянку тоже уберут. Ориентировочный срок строительства моста — 2024—2025 годы. В 2023-м еще будет идти проектирование»,— рассказал ИА «Первое областное» главный инженер проекта Андрей Лымарев.

Весь мост будет иметь ширину чуть более 39 метров и длину 156 метров. Планируются четыре полосы движения шириной 18 метров и разделительная линия шириной 7,5 метра, которую в перспективе можно использовать под трамвайное движение. По бокам обустроят пешеходные и велосипедные дорожки. Предусмотрены лестничные подъемы и спуски от жилого комплекса «Западный луч», здания «УСТЭК-Челябинск», гаражей, а также со стороны улицы Братьев Кашириных. Не забудут и про комфорт для маломобильных граждан.





«Мы проектировщики микрорайона „Западный луч“. Велосипедная дорожка у нас ниоткуда начинается и заканчивается у остановки. Она будет закольцована? С какого уровня будет начинаться подъем моста? Рядом уже построены дома. Также хотелось бы синхронизировать благоустройство в части выездов. Есть утвержденный проект „Волны“ по благоустройству набережной реки Миасс. В нем указаны велосипедные дорожки. В вашем проекте их нет»,— обратилась проектировщик компании «ЕСК-Проект» Екатерина Плаксина.

Насчет велодорожки и подъема моста Андрей Лымарев сообщил, что точное расположение определят при дальнейшем проектировании, отметив также, что резкого подъема конструкции не будет, сделают перепад высот максимум до двух метров. Кроме того, документацию разработают с учетом планов на прилегающие территории. При проектировании учтут и новые тепловые сети для строящихся домов в микрорайоне Западный Луч.





Сергей, председатель совета дома № 4 по улице Энгельса, высказал пожелание. Он попросил сделать удобные подъездные пути к их дому. Проектной документацией, как пояснил Андрей Лымарев, предусмотрены местные проезды к территории «УСТЭК» и к жилым домам. Сохранят и парковки для высоток. Под путепроводом будет полноценный проход, подобный тому, что есть под мостом на Свердловском проспекте.





Владельцы участков и гаражей, соседствующих с будущей стройкой, высказали опасения за свое имущество. Проектировщик пояснил, что объекты находятся за границами проектирования и не пострадают. Был вопрос и насчет перспективной трамвайной линии по мосту. Горожане интересовались, как ветка будет пересекать улицу Братьев Кашириных и дальше идти до действующих путей по проспекту Победы. Это попросили сразу предусмотреть в документации по планировке территории.





С учетом прозвучавших на публичных слушаниях замечаний и предложений проект отправили на дополнительное рассмотрение градостроительной комиссией. Там обсудят все спорные вопросы и детально изучат технические моменты. Если градостроительная комиссия утвердит проект планировки под будущий мост, инженеры доработают документацию, а затем отправят ее на государственную экспертизу. Согласование нужно получить до 20 марта 2023 года — такой срок установлен контрактом.