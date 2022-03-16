Перестал работать сайт Арбитражного суда Челябинской области

Атаки на сайты наблюдаются по всей России

Сегодня, 16 марта, невозможно зайти на сайт Арбитражного суда Челябинской области.

Сhel.arbitr.ru не работает ни с телефона, ни с компьютера, убедился корреспондент Первого областного информагентства.

Проблема с доступом может быть связана с повсеместным взломом сайтов арбитражных судов. По данным РИА «Новости», атакам хакеров подверглись сайты Приморского арбитражного суда, Новосибирского, Амурского, Курского арбитражных судов, Арбитраж Москвы, Краснодарского и Хабаровского края.

Специалисты работают над решением проблемы.