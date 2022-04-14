В Челябинске представили проект набережной напротив Академ Риверсайда

Помешает ли проекту выявленный объект культурного наследия?

В Челябинском доме архитектора в рамках цикла лекций об устройстве городской среды главный архитектор города Павел Крутолапов представил предварительный проект набережной, которую будут строить вдоль берега реки Миасс между улицами Молодогвардейцев и Чичерина. Эскиз разработали в челябинском бюро Escher. Согласно проекту, на набережной создадут максимально природную благоустроенную территорию с лавочками, зонами отдыха и фудкортом. Причем прогулочные маршруты обещали сделать максимально удобными для всех слоев населения.





«Набережную проектировали в первую очередь исходя из рельефа, там значительный перепад высот. Здесь не нужно строить бетонные стены ограждений у реки. Напротив — городской бор, пусть у гуляющих будет ощущение, что они находятся на природе. Мы намеренно не стали делать много детских развлекательных площадок и зон, тем более что рядом будет РМК-Арена. А здесь — мостки к воде, уточки. Есть же на Миассе уточки?» — описал проект Павел Крутолапов.

О благоустройстве этого участка реки говорила мэр Наталья Котова, подчеркнув, что строительство набережных вдоль Миасса в границах города поделено на 11 этапов. Работы на набережной у района Академ Риверсайд — в приоритете на 2023 год. Эскизы представленного Павлом Крутолаповым проекта — это лишь черновой вариант, пока не утвержденный.





Участок, на котором сделают беседки с обогревом, мостки и ухоженные дорожки, имеет одну культурно-историческую особенность. Здесь в 2013 году студенты ЧелГУ обнаружили остатки древнего поселения, а в 2014-м провели археологические раскопки. Предварительно все это относится к периоду так называемой черкаскульско-федоровской культуры эпохи финальной бронзы.





Участок с культурно-историческим слоем был внесен в список выявленных объектов культурного наследия Челябинска в 2014 году. Правда, включение в список выявленных объектов вовсе не значит, что территория приобретает охранный статус. Возможно, уже в следующем году на остатках древней цивилизации будет располагаться фудкорт.