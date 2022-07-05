Мэрия Челябинска одобрила проект строительства крытого футбольного манежа

УГМК планирует сдать спортивный объект в эксплуатацию в 2025 году

В 2025 году в южноуральской столице будет построен крытый полноразмерный футбольный манеж. Он расположится на пересечении улиц Университетской Набережной и Молодогвардейцев благодаря инициативе свердловского бизнесмена и мецената Андрея Козицина (УГМК). Накануне администрация города Челябинска одобрила проект по строительству спортивного объекта, сообщается на сайте мэрии.

В постановлении, размещенном на официальном сайте администрации Челябинска и подписанном главой города Натальей Котовой, говорится об «утверждении документации по планировке территории в границах ул. Университетская Набережная, ул. Молодогвардейцев, береговой линии реки Миасс, ул. Окраинского в Центральном и Калининском районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства».





Другими словами, мэрия дала разрешение на строительство объекта в рамках отведенной территории согласно эскизам проекта. Его инвесторами стали «Уральская горно-металлургическая компания» и входящий в ее структуру АО «Челябинский цинковый завод». Гендиректор УГМК, бизнесмен и меценат из Екатеринбурга Андрей Козицин в апреле этого года презентовал проект губернатору Алексею Текслеру и главе города Наталье Котовой.

Глава региона, изучив эскизы проекта, отметил тогда, что у Челябинска есть острая необходимость в таком спортсооружении. Крытый футбольный манеж построят на трех объединенных земельных участках, принадлежащих городу, общей площадью 30 500 кв. м.

В нем будут размещены раздевалки с душевыми, разминочные залы, беговые дорожки, прыжковые секторы, медицинский пункт и помещение допинг-контроля, тренажерный зал, магазин спортивных товаров и кафе. Зрительские трибуны рассчитаны на три тысячи мест. Манеж дополнят еще несколько спортивных объектов — открытые футбольные и мини-футбольные поля, воркаут-площадки, беговые дорожки. Их строительством займутся городские власти.

В региональной федерации футбола строительство крытого манежа с полноразмерным полем называют прорывом. Появление в Челябинске такого спортивного комплекса позволит проводить тренировки круглый год невзирая на капризы уральской погоды. Крытый манеж также может стать площадкой для проведения учебно-тренировочного процесса у профессиональных футболистов из ФК «Челябинск».