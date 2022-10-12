В Челябинске на обновление школьных спортплощадок потратят более 60 миллионов рублей

Все работы завершат до конца года

В Челябинске обновляют школьные спортивные площадки в рамках инициативного бюджетирования. В этом году на эти цели направлено более 60 миллионов рублей, сообщает мэрия.

В Челябинске привели в порядок спортивные объекты в школах 68, 121, 153, 154, лицее № 148 и ДЮСШ по техническим видам спорта. Все работы завершат до конца 2022 года.

«Филиалу 68-й школы, который находится на улице Агалакова, на обновление спортивной инфраструктуры выделено 13 миллионов рублей. Сейчас полным ходом идут работы по обустройству футбольного поля и новой современной игровой зоны для учащихся начального звена», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в прошлом году в рамках программы в здании школы № 68 на улице Вагнера построили спортивный комплекс с футбольным полем, беговыми дорожками и тренажерами.

Напомним, в Челябинске в этом году благоустроили 340 дворов, из них 115 — по инициативным проектам самих жителей. Недавно закончили работы в одном из таких — во дворе по внешней стороне дома № 19 на улице Пограничной. На работы из бюджета выделили 4,7 миллиона рублей.