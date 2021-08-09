«РМК-Арена» в Челябинске: появились первые эскизы спортивного объекта

К строительству спорткомплекса приступят уже в этом году

Русская медная компания презентовала эскизные проекты новой спортивной арены в Челябинске, начало строительства которой запланировано уже в этом году. Представители компании сообщили, что на эти цели выделят 4 миллиарда рублей. Сдать объект в эксплуатацию собираются в 2023 году.

Спортивный объект будет построен на пустыре в районе Тополиной Аллеи, на участке вдоль Университетской Набережной в районе пересечения с улицей Академика Королева. Арена еще не построена, но уже известно, кто будет ее директором. На эту должность назначен президент Федерации баскетбола Челябинской области и клуба «Челбаскет» Николай Сандаков.

В основном зале спортивного объекта будет размещена площадка для игровых видов спорта на 5 тысяч зрительских мест, на которой можно будет проводить соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу и мини-футболу. Кроме того, проектом предусмотрены малая спортивная арена и залы для занятий единоборствами. Планируемая проходимость объекта — до 100 тысяч человек в месяц.

В Челябинской области широко представлены командные виды спорта, однако южноуральские клубы по баскетболу («Челбаскет»), волейболу («Динамо-Метар», «Динамо»), гандболу («Динамо») и мини-футболу («Южный Урал») вынуждены проводить домашние матчи чемпионатов страны на небольших спортивных объектах, которые не отвечают современным требованиям и тенденциям при проведении крупных спортивных мероприятий.