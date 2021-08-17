Контракт на достройку развязки в центре Челябинска отдали скандальному подрядчику

Работы рассчитаны на один год

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска подвел итоги аукциона на строительство съезда № 5 на транспортной развязке по улице Братьев Кашириных на участке между улицами Кирова и Российской с выходом на улицу Труда. Победителем стало ООО «Урал-сервис-групп». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 17,8 млн рублей. В конкурсе принимали участие три фирмы. Заявки двух отклонили. «Урал-сервис-групп» снизил стоимость до 15,1 млн рублей. Согласно сайту госзакупок, «по результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в аукционе». Средства на работы направят из бюджета Челябинска. Завершить строительство нужно до 20 августа 2022 года.





ООО «Урал-сервис-групп» на 75% принадлежит АО «Ойкумена». 13% компании владеет Александр Зырянов, который также является директором ЗАО «Южуралмост». Считается, что компания «Урал-сервис-групп» связана с семьей челябинских предпринимателей Вильшенко, которых относят к владельцам двух в прошлом крупнейших дорожно-строительных компаний региона — «Южуралавтобан» и «Южуралмост». При этом «Южуралмост» строил одну из очередей развязки на улице Братьев Кашириных. В апреле этого года комитет дорожного хозяйства Челябинска обращался в Арбитражный суд Челябинской области с иском о взыскании с компании 109 млн рублей. Это пени за просрочку исполнения обязательств по контракту 2017 года. Среди невыполненных работ — строительство третьей очереди транспортной развязки по улице Братьев Кашириных.





Контракт на строительство съезда крупной челябинской развязки — уже пятый у компании «Урал-сервис-групп» в этом году. И это несмотря на срыв сроков строительства набережной реки Миасс возле Концертного зала имени С. С. Прокофьева. Общественное пространство должны были сдать в декабре 2020 года, но подрядчик не выполнил и половины требуемых работ. С ним расторгли контракт, а после оштрафовали на 2,2 млн рублей.

В начале 2021-го фирма выиграла аукционы на строительство дорог в микрорайоне Ньютон по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Во второй половине июля стало известно о существенном отставании от графика. Администрация города тогда же объявляла о начале претензионной работы по расторжению контракта в одностороннем порядке.

В начале августа «Урал-сервис-групп» победил в аукционе на ремонт путепровода по Троицкому тракту у поселка Новосинеглазово. Цена контракта — 53,3 млн рублей. Также компания получила договор на выполнение строительно-монтажных работ на улице Дарвина между улицей Блюхера и Троицким трактом. Стоимость — 316,4 млн рублей. Оба ремонта проведут по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».