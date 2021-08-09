Скандально известный челябинский подрядчик получил контракт на ремонт моста

Договор с победившей в аукционе компанией еще не заключен

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска подвел итоги аукциона по выбору подрядчика, который проведет ремонт путепровода по Троицкому тракту у поселка Новосинеглазово. Работы запланированы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Заявки на конкурс с начальной ценой 56,4 млн рублей подавали три компании. Челябинское ООО «Дорстрой-8» не было допущено до аукциона из-за несоответствия требованиям. ООО «Проектно-строительная компания КамаМост» из Перми, разработавшее проектную документацию по ремонту путепровода, предложило выполнить работу за 55,8 млн рублей. Организация стала второй. Победителем же конкурсная комиссия признала ООО «Урал-сервис-групп», снизившее цену до 53,3 млн рублей. Средства направят из городского бюджета. Ремонт путепровода длиной почти 82 метра победитель торгов должен провести в срок до 20 октября 2022 года.





Лидер аукциона скандально известен в Челябинске. В 2020 году компания «Урал-сервис-групп» сорвала реконструкцию набережной возле Концертного зала имени С. С. Прокофьева. Подрядчик не выполнил работы в установленный срок. С ним расторгли договор. Также компанию оштрафовали на 2,2 млн рублей. Несмотря на это, в начале 2021 года «Урал-сервис-групп» победил в двух аукционах по строительству дорог в микрорайоне Ньютон по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Первый предусматривал строительство улицы Академика Макеева на участке от проспекта Героя России Родионова Е. Н. до улицы 250-летия Челябинска. Второй — строительство проспекта Героя России Родионова Е. Н. на участке между улицами Татищева и Академика Макеева. Во второй половине июля стало известно о существенном отставании от графика. Администрация города тогда же объявляла о начале претензионной работы по расторжению контракта в одностороннем порядке.

По данным базы «СБИС», 75% уставного капитала ООО «Урал-сервис-групп» с марта 2021 года принадлежит московскому АО «Ойкумена» (ранее — Георгию Груднину). Миноритарными совладельцами являются Александр Зырянов (13%, является директором ЗАО «Южуралмост») и Александр Шутов (12%, является директором «Урал-сервис-групп»). Считается, что компания «Урал-сервис-групп» связана с известной в Челябинской области семьей предпринимателей Вильшенко, которых относят к владельцам двух в прошлом крупнейших дорожно-строительных компаний региона — «Южуралавтобан», а потом и «Южуралмост». «Урал-сервис-групп» — один из крупнейших подрядчиков по дорожным работам в Челябинской области. В 2020 году предприятие выиграло 14 тендеров общей стоимостью более 4 млрд рублей. Чистая прибыль составляла 250,7 млн рублей.