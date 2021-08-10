Улицу Дарвина в Челябинске отремонтирует сорвавший реконструкцию набережной подрядчик

Работы запланированы на два года

Компания «Урал-сервис-групп» выиграла очередной аукцион на проведение дорожного ремонта в Челябинске. На этот раз — на выполнение строительно-монтажных работ на улице Дарвина между улицей Блюхера и Троицким трактом. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Аукцион проводил комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Начальная цена контракта составляла 357,6 млн рублей. Компания «Урал-сервис-групп» снизила стоимость работ до 316,4 млн рублей. Конкурентом этой организации было ООО «Арсак», предложившее выполнить ремонт дороги за 318,2 млн рублей.

Провести ремонт нужно в срок с августа этого года до 20 октября 2023 года. Согласно техническому заданию, подрядчик должен заменить асфальтовое покрытие, выполнить озеленение, установить новые дорожные знаки, светофоры и остановки. Также победитель аукциона будет проводить благоустройство, монтировать заборы, высаживать деревья вдоль дороги. Срок гарантийного обслуживания асфальта составит пять лет. Ремонт не затронет недостроенную развязку на улице Дарвина.

Проект капитального ремонта улицы Дарвина на участке от улицы Блюхера до Троицкого тракта вошел в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год. От первого варианта проекта, предусматривающего расширение улицы до шести полос, было решено отказаться. Теперь на улице организуют четыре полосы для движения транспорта, а вдоль дороги обустроят трехметровые тротуары. На всей протяженности улицы Дарвина установят новые ливневые канализации и светодиодные светильники. На пересечении с улицей Новосельской оборудуют новый светофор.

Компания «Урал-сервис-групп» скандально известна в Челябинске. В 2020 году она сорвала реконструкцию набережной возле Концертного зала имени С. С. Прокофьева. Подрядчик не выполнил работы в установленный срок. С ним расторгли договор. Также компанию оштрафовали на 2,2 млн рублей. Несмотря на это, в начале 2021 года «Урал-сервис-групп» победил в двух аукционах по строительству дорог в микрорайоне Ньютон по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Во второй половине июля стало известно о существенном отставании от графика. Администрация города тогда же объявляла о начале претензионной работы по расторжению контракта в одностороннем порядке. Накануне стало известно, что «Урал-сервис-групп» победил в аукционе на ремонт путепровода по Троицкому тракту у поселка Новосинеглазово. Цена контракта — 53,3 млн рублей. Работы запланированы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По данным базы «СБИС», 75% уставного капитала ООО «Урал-сервис-групп» с марта 2021 года принадлежит московскому АО «Ойкумена» (ранее владельцем был Георгий Груднин). Александру Зырянову принадлежит 13% (он является директором ЗАО «Южуралмост»). Александр Шутов, директор «Урал-сервис-групп», имеет 12%. Считается, что компания «Урал-сервис-групп» связана с семьей челябинских предпринимателей Вильшенко, которых относят к владельцам двух в прошлом крупнейших дорожно-строительных компаний региона — «Южуралавтобан» и «Южуралмост». «Урал-сервис-групп» выиграл 22 аукциона общей стоимостью 5,2 млрд рублей. Семь из них суммой 1,1 млрд рублей были расторгнуты. Чистая прибыль компании в 2020 году составляла 250,7 млн рублей.