Администрация Челябинска объявила аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта улицы Дарвина от улицы Блюхера до Троицкого тракта. Начальная цена контракта — 357,6 млн рублей. Торги состоятся 5 августа. Работы должны начать в августе, а завершат только в октябре 2023 года. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен заменить асфальтовое покрытие, выполнить озеленение, установить новые дорожные знаки, светофоры и остановки. Также победитель аукциона будет проводить благоустройство, монтировать заборы, высаживать деревья вдоль дороги. Срок гарантийного обслуживания асфальта составит пять лет. Ремонт не затронет недостроенную развязку на улице Дарвина.
Проект капитального ремонта улицы Дарвина на участке от улицы Блюхера до Троицкого тракта вошел в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год. От первого варианта проекта, предусматривающего расширение улицы до шести полос, было решено отказаться. Теперь на улице организуют четыре полосы для движения транспорта, а вдоль дороги обустроят трехметровые тротуары. На всей протяженности улицы Дарвина установят новые ливневые канализации и светодиодные светильники. На пересечении с улицей Новосельской оборудуют новый светофор.
Ранее челябинцы жаловались на заторы в час пик в Советском районе рядом с недостроенной развязкой на пересечении Троицкого тракта и улицы Дарвина.
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