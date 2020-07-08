Развязки в Челябинске озеленят и украсят подсветкой

Работы по благоустройству завершат до конца этого года.

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В Челябинске ведется масштабная работа по благоустройству развязок на автодороге «Меридиан». Территории на пересечениях с Копейским шоссе, улицами Новороссийская и Дзержинского, а также с Троицким трактом, уже начали преображать.

«Здесь установят новые бортовые камни и барьерные ограждения, восстановят асфальтобетонное покрытие и обустроят технический тротуар. В рамках озеленения территории будут высажены ели высотой 3-4, 5-6 и 6-7 метров и лиственницы европейские высотой 6-7 метров. Запланирована посадка кустарников-саженцев барбариса Тунберга „Атропурпуреа“ и двухрядной живой изгороди из кизильника блестящего. После окончания работ в обязательном порядке продолжатся мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, формовочная обрезка деревьев высотой свыше 5 метров, восстановление газона и уход за ним», — сообщили сайту «Первый областной» в городской администрации.

Кроме того, на развязках будет установлена декоративная подсветка — прожекторы, которые будут светить разными цветами. Для них уже установлены опоры на развязке с пересечением улицы Новороссийская.

Завершить благоустройство планируют уже к концу 2020 года.