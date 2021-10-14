Экспорт зерна из Челябинской области превысил 22 тысячи тонн

Больше всего продукции поставляется в Казахстан

С января по сентябрь 2021 года из Челябинской области отправили 22,6 тыс. тонн зерна и зерновых культур. Контроль за отгрузкой товара за пределы региона осуществляет управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Должностными лицами выдано 909 фитосанитарных сертификатов на зерно, прошедшее очистку (подработку) и отгруженное на экспорт», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Большая часть экспортируемого зерна приходится на пшеницу — 63%, доля льна составляет 30%. Также из Челябинской области за границу осуществляют поставки зерна ячменя, семян овса и расторопши.

Основную часть продукции, 67%, за девять месяцев отправили в Республику Казахстан. В Китай экспортировали 23% зерна. Отгрузку производят также в Польшу, Бельгию, Нидерланды и Германию.

По состоянию на конец сентября в Челябинской области собрали 1 млн тонн зерна, что на 45% меньше, чем планировалось. На снижение урожая и частичную гибель посева повлияла аномальная жара, сообщили в Минсельхозе Челябинской области.

«В Челябинской области уборка зерновых практически завершена, осталось убрать меньше сотни гектаров — 83 тыс. гектаров. Собран миллион тонн зерна. Это на 45% меньше, чем планировалось собрать в этом году. Но засуха, аномальная жара повлияли на снижение урожайности и частичную гибель посевов. Область занимает 1-е место в России по производству макаронных изделий, второе — по производству муки, третье — по производству круп. Оборот зерна в год (это производство, потребление, остатки прошлых лет, ввоз, вывоз) составляет от 3,5 млн до 4 млн тонн, а производство зерна может составлять от 1 млн до 2,3 млн тонн», — прокомментировали корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Вместе с тем, согласно данным ведомства, за 2017—2020 годы в регионе было введено в оборот 130 тыс. гектаров пашни. В текущем году выросли площади посевов масличных культур с 200 тыс. гектаров до 300 тыс. гектаров, твердой пшеницы — со 148 тыс. гектаров до 159 тыс. гектаров.

В целом с января по август из Челябинской области за границу отправлены товары на 4,8 млрд долларов. К аналогичному периоду прошлого года экспорт из региона увеличился на 87,6%. Больше всего товаров экспортировано в Турцию (на 803,9 млн долларов) и Казахстан (689,7 млн долларов).

Экспорт несырьевой неэнергетической продукции, в числе которой мука, крупы и растительные масла, с января по июль увеличился на 70%. Из Челябинской области поставили за границу товаров в сумме на 3,7 млрд долларов. Продовольствие, по данным регионального Минсельхоза, поставляют из Челябинской области в 30 стран мира. На региональные и зарубежные рынки экспортируют 80% макаронных изделий, около 50% мяса птицы и субпродуктов, 19% колбасных изделий, 50% кондитерских изделий, до 40% муки и крупы. Отметим, что на дегустационном конкурсе в рамках агровыставки «Золотая осень — 2021» челябинские производители продуктов питания завоевали 71 медаль: 51 золотую, 18 серебряных и две бронзовые. На панельной сессии о кооперации в сфере АПК во время второго Форума глав регионов стран ШОС Минсельхоз Челябинской области выступил с инициативой создания координационных советов сельхозтоваропроизводителей и переработчиков-экспортеров. Новые структуры помогут нарастить товарооборот между государствами-членами объединения.