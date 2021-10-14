В Магнитогорске предприятие оштрафовали за выбросы во время НМУ

К административной ответственности привлечена компания «Алмаз»

В Магнитогорске природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства в области охраны окружающей среды предприятием «Алмаз», которое занимается переработкой лома цветных металлов. Установлено, что на объекте не снижают выбросы в период неблагоприятных метеоусловий, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме того, предприятие не предоставляло информацию об актуализации учетных сведений в отношении объекта негативного воздействия на окружающую среду.

«Руководителю ООО „Алмаз“ внесено представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого составлен план мероприятий по снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий, направленный на согласование в Министерство экологии Челябинской области. В Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора направлена заявка об актуализации учетных сведений», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

ООО «Алмаз» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на общую сумму 70 тысяч рублей.