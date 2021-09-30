Челябинская область предложила создать в странах ШОС региональные центры сельхозкооперации

Новые структуры помогут продвигать продукцию на внешних рынках

Минсельхоз Челябинской области выступил с инициативой создания координационных советов сельхозтоваропроизводителей и переработчиков-экспортеров. Новые структуры помогут нарастить товарооборот между странами ШОС. Об этом министр сельского хозяйства Алексей Кобылин объявил во время панельной сессии о кооперации в сфере АПК во время второго Форума глав регионов стран ШОС.

«Установление и поддержание дружеских, партнерских связей между странами — участницами ШОС и регионами будет способствовать дальнейшему совершенствованию логистики при поставке продукции, обмену передовым опытом, развитию современной научно-исследовательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса. Каждая из стран ШОС имеет свои уникальные компетенции, наработки, свою специфику работы. Для расширения экспорта и товарооборота считаем необходимым расширить сотрудничество в рамках деятельности ШОС. Особое внимание будем уделять совместным высокотехнологичным проектам по производству и переработке аграрной продукции», — отметил Алексей Кобылин.

Министр сельского хозяйства Челябинской области подчеркнул, что основной задачей является увеличение товарооборота и поставок между странами ШОС. Для этого ведомство выступило с инициативой создания при региональных аграрных ведомствах координационных советов сельхозтоваропроизводителей и переработчиков-экспортеров, а также центров кооперации на базе подведомственных учреждений.

«Деятельность советов, по нашему мнению, должна быть сосредоточена на обсуждении вопросов кооперации в части поставок. Эта тема интересна для малых форм хозяйствования, которые ограничены в финансах и компетенциях для самостоятельного продвижения своей продукции. Региональные координационные советы как сообщества сельхозтоваропроизводителей и компаний-переработчиков объединят усилия малых и средних производителей, позволят формировать предложения по организации дополнительных форм взаимодействия и увеличат общий объем товарооборота. Задачей центров кооперации будет являться формирование комплексного регионального продукта для его дальнейшего продвижения на внешние рынки», — пояснил министр.

Как рассказал Алексей Кобылин, для многих компаний региона пандемия COVID-19 стала толчком для развития, в том числе и потому, что внутренний рынок России требует большей продукции. Ни один из инвестиционных проектов не остановили. Вместе с этим появились новые потенциальные инвесторы.

По озвученным на сессии данным, Челябинская область занимает первое место в УрФО по экспорту продукции АПК — в 2020 году показатель составлял 180 млн долларов. С начала запуска профильного нацпроекта наблюдается прирост в 72 млн долларов.

Регион поставляет на российские и зарубежные рынки 80% произведенных макарон (первое место в РФ), также идет на экспорт 63% мяса птиц и субпродуктов, 23% колбасных изделий, 55% кондитерской продукции, 36% муки (второе место в РФ), 50% круп (третье место в РФ). Как отметил Алексей Кобылин, макароны, мука, крупы, растительное масло, зерно — это экспортный потенциал Челябинской области. География экспорта обширна, поставки идут в большинство стран ШОС. Всего же регион торгует с 30 странами мира. Экспорт вырос на 33%. В 2021 году наблюдается прирост в ценовом выражении поставок зерновых культур — почти 13%, мясной и молочной продукции — 38%, продукции переработки — 67%.





Добавим, что для гостей Форума глав регионов стран ШОС установили стенд, посвященный возможностям региона. Часть конструкции рассказывала о сельском хозяйстве. По словам Екатерины Козловой, руководителя департамента межрегионального сотрудничества Агентства международного сотрудничества Челябинской области, на стенде презентовали крупнейшие предприятия сферы, чтобы участники форума могли с ними познакомиться, посмотреть на их продукцию, которую после могут встретить в магазинах и купить.