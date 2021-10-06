Производители Челябинской области завоевали 71 медаль на агровыставке «Золотая осень — 2021»

Мероприятие приурочено ко Дню работника сельского хозяйства

В России 5 октября стартовала Неделя агропромышленного комплекса. В Московской области на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» начала работу 23-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2021». На дегустационном конкурсе челябинские производители продуктов питания завоевали 71 медаль: 51 золотую, 18 серебряных и две бронзовые. Информацию сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

На конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции» 19 южноуральских предприятий отправили образцы новинок производства: мясную, рыбную, молочную продукцию, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, масложировую продукцию, напитки и мед. Всего в рамках выставки организовано 15 заочных конкурсов по различным направлениям. Южноуральские предприятия подали более 100 заявок на участие.

В этом году в общей сложности на выставку заявлено более 100 участников, в различных тематических зонах они продемонстрируют свою продукцию и разработки. Челябинская область — единственный регион Уральского федерального округа, организовавший интерактивный стенд на «Золотой осени — 2021». На нем размещена информация об инвестиционных проектах в аграрной отрасли и по экспорту.

Компания «Ситно» из Магнитогорска, «Птицефабрика Челябинская», «Ариант» и «Макфа» представляют на стенде новую продукцию. Научно-производственный потенциал презентуют «Чебаркульская птица», НПО «Сады России», Южно-Уральский государственный аграрный университет.

«Ситно» с 2020 по 2022 годы инвестирует более 4 млрд рублей в расширение и модернизацию птицеводства, хлебопекарного, мукомольного и молочного производства. «Птицефабрика Челябинская» рассказывает о строительстве зернового комплекса. «Ариант» направит 3,2 млрд рублей в развитие животноводческого направления, в строительство новой бойни, комбикормового завода и увеличение племенного поголовья свиней. Логистический центр компания уже открыла. «Макфа» инвестирует в расширение экспортного направления.

Официальный состав делегации утвердил глава Челябинской области Алексей Текслер. В него вошли представители исполнительной и законодательной власти, главы пяти муниципальных районов, представители сельскохозяйственных организаций.