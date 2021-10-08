Экспорт из Челябинской области в страны дальнего зарубежья вырос в 2,4 раза

Общий объем отправлений из региона составил 4,8 млрд долларов

В Челябинской области продолжает расти объем экспорта. С января по август 2021 года из региона отправлено продукции на 4,8 млрд долларов, что на 87,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Импорт за восемь месяцев вырос на 55,2% (2,3 млрд долларов) к январю-августу прошлого года. В целом внешнеторговый оборот вырос на 75,5%. Информацию сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области.

«В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и цветных металлов (79,3% от общего объема экспорта области), минеральной продукции (7,4%) и продукции машиностроения — (4,9%)», — поясняют в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

В страны дальнего зарубежья за первые семь месяцев 2021 года отправлено в 2,4 раза больше продукции, чем в 2020 году. Экспорт в страны ближнего зарубежья за этот период увеличился на 36,9%.

Больше всего товаров экспортировано в Турцию (на 826,7 млн долларов) и Казахстан (803,9 млн долларов). Существенный рост экспортных операций приходится на Турцию (в 10 раз больше отправлений) и Египет (в 2,2 раза).

Отметим, в Челябинской области на базе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты создан региональный Клуб экспортеров. В рамках объединения руководители предприятий и организаций, продвигающих свои товары и услуги на мировой рынок, а также представители институтов поддержки экспорта будут обсуждать экспертизы, формировать предложения по улучшению механизмов государственной поддержки, стимулированию экспортной деятельности в регионе.

С 2019 по 2021 год в регионе выросло число компаний-экспортеров. Поставщиков продукции за границу в Челябинской области стало больше на 500 единиц, всего их в области насчитывается около 2 тыс. Продукция поставляется в 129 стран мира.