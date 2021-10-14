В Челябинске троих мужчин отправили под суд за незаконный оборот драгоценных камней

По версии следствия, обвиняемые похитили золото и серебро на вахте в Бурятии

Полиция Челябинской области завершила расследование уголовных дел в отношении троих южноуральцев, обвиняемых в краже и незаконном обороте драгоценных металлов и камней. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, трое жителей Челябинской области работали вахтовым методом на золоторудном местонахождении в Республике Бурятия. Там они похитили золотосодержащий концентрат массой более 860 граммов. Добычу обвиняемые привезли поездом, спрятав в личные вещи.

«В ходе обыска у фигурантов обнаружено и изъято 5 свертков незаконно добытого золотосодержащего песка на общую сумму более 3 миллионов рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении южноуральцев были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража») и части 5 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга»).

Расследование уголовных дел окончено. Материалы направлены в Советский райсуд Челябинска.