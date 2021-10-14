Найденному на Южном Урале младенцу в коробке подыскали семью

Малыша усыновят добрые люди

Младенцу, которого менее месяца назад нашли в подъезде жилого дома в Коркино, подыскали приемных родителей, сообщает в четверг, 14 октября, пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«Сегодня малыш проведет последний день в детской городской больнице, и уже завтра его заберут домой новые родители. Сейчас они оформляют предварительную опеку. В течение месяца будет проведена процедура усыновления в судебном порядке», — сообщила начальник отдела и попечительства управления социальной защиты администрации Коркинского муниципального района Елена Анищенко.

Малыша нашли в ночь на 25 сентября в подъезде многоквартирного дома по улице Мира в Коркино. Ребенок лежал между этажами в картонной коробке. Удалось ли органам установить биологических родителей крохи, в Минздраве не сообщают.

По одной из версий, которая была озвучена ранее, биологическая мать могла подкинуть малыша в дом, где живет биологический отец ребенка.