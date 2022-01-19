ЧелГУ нашел подрядчика для строительства ФОКа за 126 млн рублей

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год

Челябинский государственный университет подвел итоги аукциона на выполнение работ в рамках первого этапа строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Спортивный объект появится возле главного корпуса на улице Братьев Кашириных, 129. Единственным участником и победителем конкурса стала компания «Высота», следует из данных сайта госзакупок. С ней заключат контракт по начальной цене 126 млн рублей. Работы профинансирует сам вуз.

Отметим, что аукцион проводился повторно. Осенью 2021 года первые торги объявляли несостоявшимися из-за того, что заявку единственного участника признавали не соответствующей требованиям. Тогда начальная цена контракта составляла 105 млн рублей.





Согласно проекту двухэтажное, основное, здание будущего ФОКа будет иметь площадь чуть более 2 тыс. кв. м. В нем разместят универсальный спортивный зал и малый зал для занятий аэробикой, вестибюль, гардероб, раздевальные с душевыми и санузлами, инвентарные комнаты, медицинский кабинет, тренерскую, служебные и административные помещения. В цокольном этаже оборудуют технические помещения. Студенты будут посещать учебно-тренировочные и физкультурно-оздоровительные занятия.

Кроме самого здания, подрядчику нужно будет построить сети инженерно-технического обеспечения — электроснабжения, телефонизации, водоотведения, дождевую канализацию, наружный водопровод и теплотрассу. Также необходимо провести благоустройство и озеленение прилегающей территории. Рядом с комплексом высадят ивы, яблони, боярышник, рябину, пузыреплодник, можжевельник и кизильник. В задачу подрядчика входит и обустройство баскетбольной площадки. Работы предстоит завершить до 31 января 2023 года.





О строительстве ФОКа для ЧелГУ сообщалось еще в 2019 году, когда было получено одобрение проекта Минобрнауки РФ. Уже тогда стало известно, что возведение комплекса будет поэтапным. В рамках второй очереди построят стадион, 25-метровый бассейн и теплый переход из него в здание спортзала. На эти работы может потребоваться до 200 млн рублей. Не исключено, что эти средства предоставят ЧелГУ в рамках федеральной инновационной программы. Общая площадь ФОКа составит более 5 тыс. кв. м. Посещать его сможет до 660 человек.

По данным базы «СБИС», ООО «Высота» зарегистрировано в октябре 2014 года в Челябинске. Компания включена в общий реестр квалифицированных подрядных организаций. В 2020 году чистая прибыль ООО составляла 7,8 млн рублей. «Высота» входит в ассоциацию «Проектирование дорог и инфраструктуры» и Союз строительных компаний Урала и Сибири. В 2021 году фирма получила три контракта на достройку домов обманутых дольщиков Челябинска. Это дом № 6 в ЖК «Яркая жизнь», который возводило ООО «Дедал-Комид», и дома с номерами 2.2 (179 квартир) и 20.2 (305 квартир) в ЖК «Радуга» застройщика СК «Радуга» (группа компаний «Серебряный ключ»). Кроме того, компания возведет детский сад по улице Александра Шмакова в микрорайоне № 55 в Курчатовском районе Челябинска.