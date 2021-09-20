В Челябинске дом обманутых дольщиков ЖК «Яркая жизнь» достроит компания «Высота»

Подрядчика определили по итогам конкурса

В Челябинске завершат строительство дома № 6 в микрорайоне № 51а жилого района № 11 Краснопольской площадки. Многоэтажку ЖК «Яркая жизнь», застройщиком которой выступала компания «Дедал-Комид», будет достраивать ООО «Высота», сообщили в региональном Минстрое.

Фонд дольщиков Челябинской области планирует подписать договор с новым подрядчиком 28 сентября. После этого компания приступит к завершению строительства дома.

«Планируемый срок окончания работ в соответствии с договором — 30 мая 2022 года», — сообщили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Напомним, в Челябинской области первым долгостроем, по которому Фонд защиты прав дольщиков принял решение, стал дом на улице Доватора, 46. В этом году на многоэтажке возобновили работы, корреспондент ИА «Первое областное» побывал на стройплощадке.