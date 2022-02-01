На берегу Первого озера в Челябинске построят ФОК с бассейном

В составе спортивного комплекса также будет общежитие для школы бокса

В Челябинске 10 февраля проведут публичные слушания по проекту строительства в Тракторозаводском районе физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и общежития для спортсменов. Здания появятся на улице Хохрякова, 3 возле спортивной школы олимпийского резерва по боксу «Алмаз». Она же является инициатором предстоящего обсуждения. Корреспондент ИА «Первое областное» ознакомился с проектной документацией.





На участке возле школы бокса, официально открытой в январе 2012 года, сейчас заросли

Постановление о проведении публичных слушаний опубликовано на сайте администрации города. Их цель — выдача разрешения на отклонение от предельных параметров строительства или же отказ в разрешении. В частности, ФОК предполагается построить двухэтажным (7,4 тыс. кв. м), общежитие — трехэтажным (1,9 тыс. кв. м) при нормативе для обоих зданий в один этаж.

«Сейчас идет проектирование объектов. Готовится эскизный проект. Изыскательские работы все уже проведены. Мы надеемся успеть попасть в федеральную программу по финансированию строительства. О сроках строительства и других нюансах говорить пока что рано», — пояснил ИА «Первое областное» руководитель спортшколы бокса «Алмаз» Владимир Репкин.





За школой в 2019 году появились уличные спортивные площадки

Планировку территории возле спортивного учреждения проводили в 2018 и 2019 годах, выяснил корреспондент ИА «Первое областное». В январе 2020-го проходили публичные слушания по проекту строительства ФОКа и общежития для спортсменов. В марте того же года администрация Челябинска выдала разрешение на использование земельного участка под застройку спортивными объектами. При этом тогда в проекте не значился бассейн.





Первоначальная планировка участка под спортивный комплекс и общежитие с сайта администрации Челябинска

В октябре 2020 года глава Челябинска Наталья Котова во время объезда Тракторозаводского района говорила, что «есть проект, по которому рядом со школой „Алмаз“ на береговой линии планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном и общежитие для спортсменов».

По данным публичной кадастровой карты, участок возле школы бокса «Алмаз» имеет площадь 29,26 тыс. кв. м. Разрешенное использование — озеленение, пляжи, спасательные и лодочные станции, площадки аттракционов, спортивные площадки и объекты инженерной инфраструктуры. Кадастровая стоимость составляет 101,7 млн рублей.





Участок под ФОК с бассейном и общежитие на «Яндекс.Карте»

Сейчас территория на указанном участке свободна от застройки. Там находятся деревья, кустарники и инженерные объекты. По данным авторов проекта, среди негативных факторов для застройки — холмистая местность, наличие охранных зон высоковольтных линий и Первого озера. В качестве обоснования необходимости создания спортивных объектов высказывается факт, что до ближайшего комплекса — «Харизма» — 1,6 км. При этом радиус обслуживания ФОКов для жилых районов должен составлять 1,5 км. «Поэтому местоположение нового физкультурно-оздоровительного комплекса территориально обосновано и необходимо для пешеходной и транспортной доступности и удобства жителей района», заключают авторы проекта.





Рельеф местности, по словам Владимира Репина, не помешает строительству

Предполагается, что ФОК и общежитие гостиничного типа будут работать совместно со школой бокса «Алмаз», в которой занимается почти 1 тыс. юных челябинцев. Это обеспечит возможность проведения спортивных соревнований, учебного процесса и тренировок. Кроме зданий, на участке планируется построить круговую беговую дорожку, высадить газон, деревья и кустарники, обустроить тротуары и парковки.