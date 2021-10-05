Детский сад на улице Шмакова в Челябинске построят к августу 2022 года

Администрация города выбрала подрядную организацию

Компания «Высота», недавно выигравшая аукционы на завершение долевых долгостроев, возведет детский сад по улице Александра Шмакова в микрорайоне № 55 в Курчатовском районе Челябинска. Эта организация единственная приняла участие в торгах, которые проводило управление капитального строительства администрации города. Конкурс из-за малого количества заявок объявили несостоявшимся, но документацию «Высоты» признали соответствующей требованиям. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Вскоре с компанией заключат контракт по начальной цене — 178,6 млн рублей. Средства предоставят из городского бюджета. Завершить строительно-монтажные работы нужно к 31 июля 2022 года. Детский сад будет трехэтажным, он сможет принимать одновременно 150 малышей. Общая площадь здания составит почти 4,49 тыс. кв. м.





Согласно проекту, на каждом этаже будут помещения для групп — спальная комната, туалет, раздевальная, буфет. На первом этаже оборудуют медицинский и кухонный блоки. Также предусмотрены залы для физкультурных и музыкальных занятий, изостудия.

Рядом с детским садом обустроят восемь групповых игровых площадок с теневыми навесами, две физкультурные площадки, хозблок, места для хранения колясок и санок и для мусорных контейнеров. Озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев, кустарников и газонов с многолетними травами.





По данным базы «СБИС», ООО «Высота» зарегистрировано в октябре 2014 года в Челябинске. Компания включена в общий реестр квалифицированных подрядных организаций. В 2020 году чистая прибыль ООО составляла 7,8 млн рублей. «Высота» входит в ассоциацию «Проектирование дорог и инфраструктуры» и Союз строительных компаний Урала и Сибири.