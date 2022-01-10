Ученые ЧелГУ заявили о мало изученном, но опасном последствии коронавируса

Из-за всеобщего применения антибиотиков в пандемию меняется патогенность бактерий

Ученые ЧелГУ оценили опасность бактериальных осложнений при COVID-19. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает пресс-служба вуза.

Причиной тяжелой формы коронавируса, а иногда и смерти человека зачастую является сопутствующая бактериальная инфекция. Изучая легкие умерших пациентов, микробиологи ЧелГУ и медики ГКБ № 6 пришли к выводу, что вторичную бактериальную инфекцию при COVID-19 чаще всего вызывают патогены Klebsiella pneumoniae, представители родов Enterococcus и Candida.

«Обычно инфекции нижних дыхательных путей отличаются моноэтиологичностью, когда выделяется только один вид возбудителя. Для ковидных осложнений характерно обнаружение ассоциации бактерий — чаще всего это сочетания Klebsiella pneumoniae и Enterococcus spp. или Klebsiella pneumoniae и Candida spp.», — говорит доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии биологического факультета ЧелГУ Наиля Хайдаршина.

В ходе исследований микробиологи установили, что Klebsiella pneumoniae можно считать одним из ведущих возбудителей вторичной инфекции у больных COVID-19. При этом 99% выделяемых бактериальных культур патогена Klebsiella pneumoniae проявляют устойчивость к большинству антибиотиков, имеющих медицинскую значимость. Такую силу микроорганизмы обрели благодаря приобретенным генным мутациям. А к мутациям приводит повальное назначение антибиотиков при лечении коронавируса.

«Антибиотики не активны в отношении вирусов и других микроорганизмов и в большинстве случаев неэффективны в плане профилактики бактериальных осложнений. Зато на фоне нерационального применения антибиотиков у представителей нормобиоты возможно развитие механизмов резистентности. Сегодня специалисты разных областей медицины и биологии обеспокоены тем, что через некоторое время мы получим такие бактерии, с которыми будет бороться еще сложнее, чем сейчас. Пока непонятно, как эти микроорганизмы будут мутировать дальше, какой набор генов приобретут через некоторое время», — замечает Наиля Хайдаршина.

Биологами ЧелГУ также исследуются свойства вирулентности бактериальных возбудителей, что позволяет понять, насколько опасен тот или иной штамм.

«К примеру, Klebsiella pneumoniae — это микроорганизм, который совсем недавно описывали как неопасный вид бактерий, присутствующий в окружающей среде и в организме человека. Долгое время он относился к категории условно-патогенных микроорганизмов, то есть был опасным только для определенной категории пациентов, имеющих сниженный иммунитет. У практически здорового человека этот микроорганизм ранее был не в состоянии вызвать заболевание. Но в последнее время все чаще стали говорить о том, что Klebsiella pneumoniae начала накапливать факторы вирулентности и становиться опасным для здорового человека», — поясняет Наиля Хайдаршина.

В Челябинске ареалом обитания антибиотикорезистентных клебсиелл пока остается госпитальная среда. Вместе с тем появляются данные, что микроорганизмы с широким набором факторов вирулентности уже встречаются и у отдельных амбулаторных больных.

По материалам пресс-службы ЧелГУ.