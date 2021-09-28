В Челябинске достроят дом обманутых дольщиков в ЖК «Радуга»

Подрядчика выбрали в ходе аукциона

Фонд защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области выбрал подрядчика, который достоит дом с номером 2.2 в микрорайоне № 51 на Краснопольской площадке Челябинска. Многоэтажку в жилом комплексе «Радуга» возводило ООО СК «Радуга». Начальная стоимость контракта составляла 97,1 млн рублей. Челябинское ООО «Высота», признанное победителем, снизило цену до 96,1 млн рублей. Конкурентом была фирма «Менеджмент Сити». Эта компания снизила стоимость контракта всего на 3,5 тыс. рублей. Результаты аукциона опубликованы на сайте госзакупок.

Двухсекционное 10-этажное здание находится на участке площадью чуть более 2 тыс. кв. м. Площадь застройки составляет 994,8 кв. м. В доме 179 квартир. Согласно графику, основную часть общестроительных работ подрядчику нужно будет завершить в ноябре этого года. Коммуникации следует установить в течение зимы — к началу марта 2022 года. Благоустройство запланировано на период до 30 мая 2022-го. Сдача дома в эксплуатацию, как указано в графике, — к 30 марта 2022 года.

ООО СК «Радуга» входило в группу «Серебряный ключ». Ее владелец Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков жилых комплексов «Бриз», «Радуга» и «На Работниц». Без квартир и средств из-за недобросовестных действий застройщика оказались почти 2 тыс. человек. Дома жилого комплекса «Радуга» начинали строить в 2013 году. В итоге сданы только пять зданий из одиннадцати. С 2018 года строительство ЖК заморожено. В апреле 2020 года благодаря вмешательству правительства Челябинской области за счет средств регионального фонда ЮУ КЖСИ сдала одну многоэтажку.

По данным базы «СБИС», ООО «Высота» зарегистрировано в октябре 2014 года в Челябинске. Компания включена в общий реестр квалифицированных подрядных организаций. В 2020 году чистая прибыль ООО составляла 7,8 млн рублей. «Высота» входит в ассоциацию «Проектирование дорог и инфраструктуры» и Союз строительных компаний Урала и Сибири. Ранее фирма получила право достроить дом № 6 в ЖК «Яркая жизнь», который возводило ООО «Дедал-Комид».