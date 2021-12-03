Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев получил мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе областного избиркома.
Сегодня состоялось заседание избирательной комиссии Челябинской области. В ходе встречи был решен вопрос о передаче вакантного мандата депутата ЗСО седьмого созыва зарегистрированному кандидату из регионального списка, выдвинутого избирательным объединением «Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии „Единая Россия“», Таскаеву Сергею Валерьевичу.
Напомним, мандат был освобожден в связи с досрочным прекращением полномочий депутата ЗСО Владимира Мякуша.