Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев стал депутатом ЗСО

Он получил мандат, освободившийся после сложения полномочий Владимиром Мякушем

Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев получил мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе областного избиркома.

Сегодня состоялось заседание избирательной комиссии Челябинской области. В ходе встречи был решен вопрос о передаче вакантного мандата депутата ЗСО седьмого созыва зарегистрированному кандидату из регионального списка, выдвинутого избирательным объединением «Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии „Единая Россия“», Таскаеву Сергею Валерьевичу.

Напомним, мандат был освобожден в связи с досрочным прекращением полномочий депутата ЗСО Владимира Мякуша.