В Челябинске завершат еще один долгострой обманутых дольщиков ЖК «Радуга»

Подрядчик ранее получил право ввести в эксплуатацию две проблемные высотки

Фонд защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области определил подрядчика, который достроит дом с номером 20.2 в жилом комплексе «Радуга» (микрорайон № 51 на Краснопольской площадке Челябинска). Начальная стоимость контракта составляла 208 млн рублей.

Согласно данным сайта госзакупок, конкурс объявили несостоявшимся из-за того, что заявку подавала только одна компания. Но ее признали победителем, потому что документация организации соответствует требованиям. Жилое здание достроит челябинское ООО «Высота». Эта же компания ранее получила право закончить дом № 6 в ЖК «Яркая жизнь» и дом № 2.2 в ЖК «Радуга».

Подрядчику нужно будет выполнить строительно-монтажные работы в рамках первого и второго этапов достройки проблемного объекта. Согласно документации, жилой дом будет иметь две секции и десять этажей. В нем предусмотрено 305 квартир общей площадью 8,9 тыс. кв. м. Жилье предназначено для 325 человек. Согласно графику, к работе победитель конкурса приступит уже этой осенью. Завершение строительства запланировано к 30 июня 2022 года.

ООО СК «Радуга», строившее одноименный жилой комплекс, входило в группу «Серебряный ключ». Ее владелец Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков жилых комплексов «Бриз», «Радуга» и «На Работниц». Без квартир и средств из-за недобросовестных действий застройщика оказались почти 2 тыс. человек. Дома жилого комплекса «Радуга» начинали строить в 2013 году. В итоге сданы только пять зданий из одиннадцати. С 2018 года строительство ЖК заморожено. В апреле 2020 года благодаря вмешательству правительства Челябинской области за счет средств регионального фонда ЮУ КЖСИ сдала одну многоэтажку.

ООО «Высота», по данным базы «СБИС», зарегистрировано в Челябинске в октябре 2014 года. Компания включена в общий реестр квалифицированных подрядных организаций. В 2020 году чистая прибыль ООО составляла 7,8 млн рублей. «Высота» входит в ассоциацию «Проектирование дорог и инфраструктуры» и Союз строительных компаний Урала и Сибири. Кроме достройки долевых домов компания возведет детский сад по улице Александра Шмакова в микрорайоне № 55 в Курчатовском районе Челябинска.