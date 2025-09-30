Бюджет Челябинской области могут подстраховать кредитными линиями

Регион воспользуется заемными средствами только при необходимости

Министерство финансов Челябинской области планирует открыть кредитные линии с периодом выборки в конце 2025 года. В случае необходимости это позволит сохранить стабильность финансирования расходов регионального бюджета. Аукционы проведут в ближайшее время, сообщает пресс-служба Минфина.

«Кредитные линии открываются для подстраховки исполнения областного бюджета в конце текущего года, когда традиционно возникает наибольший объем платежей. Механизм заимствования будет реализован в случае возникновения такой необходимости»,— поясняет министр финансов Челябинской области Иван Родионов.

Кредитные линии откроют согласно параметрам, утвержденным при принятии бюджета региона на текущей год. Как подчеркнул Иван Родионов, такая подстраховка является ежегодной практикой. Контракты заключат с банками, которые во время аукционов предложат лучшие условия кредитования.

Челябинская область за последние годы только однажды привлекала коммерческие займы. Это было в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и кризиса в экономике. Тогда регион брал долгосрочные облигации в минимальном объеме и на максимально выгодных условиях. О том, что коммерческие кредиты планируются на всякий случай, говорил и председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

«Дефицит — это разница между доходами и расходами. Всегда предусматриваются источники покрытия. Возможны и коммерческие заимствования. Они планируются на всякий случай. И в прошлом году, и в позапрошлом такие кредиты предполагались, но их не брали»,— говорил он в интервью ИА «Первое областное».

По итогам 2024 года правительство Челябинской области приняло все меры по увеличению доходов и повышению эффективности расходов, благодаря чему финансовый год завершили без коммерческих заимствований.

По прогнозам экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), по итогам 2025 года баланс текущих операций бюджета Челябинской области останется положительным. Это говорит о наличии у региона достаточных финансовых возможностей для покрытия намеченных расходов.