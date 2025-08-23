Челябинская область сохранила высокий кредитный рейтинг

Объем средств в бюджете превышает долговую нагрузку

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило высокий кредитный рейтинг Челябинской области и спрогнозировало стабильность в ближайшие год — полтора. Южному Уралу в очередной раз присвоен рейтинг АА благодаря низкой долговой нагрузке, эффективному управлению бюджетом и развитию региональной экономики. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минфина.

Отмечается, что у Челябинской области достаточно финансовых возможностей, чтобы покрыть намеченные расходы. А объем собственных средств превосходит объем долга, который регион должен погасить в этом году. Это значит, риски рефинансирования минимальны. Кроме того, регион, а также все муниципалитеты имеют низкий уровень долговой нагрузки.

«Качественная оценка бюджетного профиля соответствует первой категории. Случаи нарушения бюджетного законодательства отсутствуют»,— уточнили в агентстве.

В ближайшие 12—18 месяцев рейтинг региона не изменится, поскольку АКРА присвоило Челябинской области прогноз «Стабильный».

«Кредитный рейтинг — это оценка независимыми экспертами финансовой надежности региона и его способности исполнять свои долговые обязательства. Челябинская область в очередной раз подтвердила высокие показатели по этим направлениям»,— подчеркнул глава областного Минфина Иван Родионов.