Минфин РФ списал задолженность по бюджетным кредитам Челябинской области

Соглашения заключены с 28 регионами

Минфин России списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам на общую сумму свыше 58 миллиардов рублей. В их числе и Челябинская область, сообщается на сайте ведомства.

«Размер списания соответствует объему средств, направленных этими регионами в 2024 году на одобренные сферы»,— уточнили в пресс-службе Минфина России.

В числе таких сфер: переселение из аварийного жилья, реализация инвест- и нацпроектов, проведение различных работ в сфере ЖКХ, обновление общественного транспорта и многие другие.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ряд регионов получил возможность списать до двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Оставшиеся деньги предполагается направить на решение важных задач внутри регионов. Уточнялось, что Челябинской области спишут более 454 миллионов рублей.

В конце июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание Комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», на котором предложил меры поддержки региональных бюджетов в условиях новых вызовов. Он призвал проанализировать налоговые расходы бюджетов, связанные с федеральными вычетами, рассмотреть вопрос об инвестиционном налоговом кредите, а также предложил некоторые другие меры.