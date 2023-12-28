Олег Гербер: «В бюджет заложено выполнение всех социальных обязательств»

Председатель Законодательного собрания Челябинской области — о главном финансовом документе на 2024 год

Законодательное собрание Челябинской области приняло в третьем чтении проект бюджета на 2024 год. С учетом поправок предусмотрено увеличение расходов по направлениям: социальная политика, спорт, культура, дорожное строительство и развитие инфраструктуры. Бюджет сбалансированный, в нем предусмотрены все необходимые средства на решение стратегических задач, которые стоят перед регионом. Председатель Заксобрания Олег Гербер рассказал информагентству «Первое областное» о большой работе над главным финансовым документом.

— Олег Викторович, как идет процесс обсуждения проекта бюджета, насколько он сложен?

— Процесс принятия бюджета отличается от принятия любого другого закона. Есть отраслевой комитет, это комитет по бюджету и налогам, но законопроект рассматривают все комитеты в своих частях, детально обсуждают статьи расходов по отраслям. Все это сводится и рассматривается на комитете по бюджету. Его заседание мы совмещаем с рабочей группой по бюджету. У нее более широкий состав, и депутаты могут задать министрам вопросы и получить ответы. Работа над бюджетом начинается с июня. Процесс живой. И самое главное — это командная работа.

— Ко второму чтению поправки вносил и губернатор Алексей Текслер...

— Да, и на голосовании его поправки поддержали единогласно. Губернатор возглавляет комиссию Госсовета по экономике и финансам. Поэтому он вовлечен, как никто другой, в бюджетный процесс. Последнее слово по приоритетам расходов всегда за губернатором. Он прекрасно понимает, во что нужно инвестировать, как эффективно использовать такой механизм как инфраструктурные бюджетные кредиты. Отмечу, что их дают далеко не всем регионам. Губернатор может защитить любые цифры на федеральном уровне, показать рост доходов области и потенциал в случае завершения инфраструктурных проектов.





— Насколько значительны были поправки в проект бюджета?

— Самое большое изменение — это доведение федеральных средств до регионального бюджета. За счет увеличения федеральных трансфертов и собственных доходов увеличиваются ассигнования на социальные отрасли и инфраструктурные направления: дорожный фонд, транспорт. Таким образом, увеличено финансирование по 26 государственным программам из 35.

Так, рост расходов на здравоохранение в сравнении с первым чтением составляет 8,5 миллиарда рублей. Из них 2,1 миллиарда рублей будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения. А это значит, что в регионе появятся новые фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, больницы. Рост расходов в сравнении с первым чтением на социальную политику составляет 5,5 миллиарда рублей. Средства пойдут на ежемесячные денежные выплаты за второго и третьего ребенка, на жилье детям-сиротам, на заключение соцконтрактов. Значительное увеличение ко второму чтению произошло на такую важную отрасль, как культура и искусство. Достойная «прибавка» составила 1,4 миллиарда рублей. Продолжится модернизация культурного пространства региона.

— Еще в первом чтении было объявлено, что у бюджета социальная направленность.

— 71,2% расходов бюджета носят социальный характер. Заложено выполнение всех социальных обязательств. Это зарплаты работникам бюджетной сферы, выплаты льготным категориям граждан и участникам СВО, строительство школ, ФАПов, поликлиник, спортивных комплексов, стадионов, обеспечение расходов по коммунальным платежам.

Остальные средства — на развитие. Рекордное количество денег привлечено с федерального центра на туризм. Деньги направят на строительство глэмпингов, создание экотроп, дорог к туристическим объектам. Туротрасль будет развиваться за счет безвозвратных субсидий, но бюджет получит налоги, появятся рабочие места, вырастет благосостояние граждан. Результаты сможем увидеть в 2024—2025 годах. Ожидаем большого роста турпотока.





— На статьи развития заложено примерно 30%. Этого не мало?

— Нельзя мыслить категориями «мало» или «много». Мы исходим из реальных возможностей. Например, метротрам — это проект вдолгую. Были этапы проектирования, сейчас начались работы. Они имеют свой срок. Какой смысл закладывать стоимость всего метротрама на следующий год? Выполнить можно будет только определенный объем работ. Исполнение кассы бюджета — приоритетная задача. Губернатор всегда говорит: если заявили деньги, их надо стопроцентно освоить, подтвердить выполнением работ. Хуже — перезаложить средства и что-то не сделать, лучше попросить дополнительно, если требуется. Все инфраструктурные проекты, так или иначе, являются инвестициями, которые будут возвращаться прямо и косвенно. Строительство детского хирургического корпуса и новых спортивных объектов — это инвестиции в здоровье. Дороги необходимы для развития коммерческого сектора, что повлечет увеличение налоговых поступлений. В целом на проекты развития в будущем году направим более 82 миллиардов рублей.

— Назовите параметры бюджета 2024 года.

— Доходы — 267,2 миллиарда рублей. Плюс 18,6 миллиарда к первому чтению. Расходы прибавились на 35,8 миллиарда рублей, и теперь они составляют 331,3 миллиарда. Вырос дефицит. Мы конструктивно смотрим на эту тему. Дефицит — это не дыра, как некоторые представляют. Он частично покрывается остатками средств на счетах, которые появляются после оптимизации расходов, уменьшения издержек, а также с налоговых и неналоговых поступлений. Последнее увеличится на 3,5 миллиарда рублей. Говорить о том, что дефицит — это плохо, — некорректно и неправильно. Тем более что промышленный рост, прогноз поступлений в бюджет позволяют нам говорить о том, что он полностью будет покрыт.





— Дефицит обычно воспринимается как нечто негативное.

— Дефицит — это разница между доходами и расходами. Всегда предусматриваются источники покрытия. Возможны и коммерческие заимствования. Они планируются на всякий случай. И в прошлом году, и в позапрошлом такие кредиты предполагались, но их не брали. Думаю, что и в следующем году коммерческих заимствований не будет. Потому что благодаря решению президента реализуется механизм инфраструктурных бюджетных кредитов — под 3%. Они являются хорошим инструментом для развития области. И это было одно из предложений губернатора как главы комиссии Госсовета.

Если бы у нас не было инфраструктурных проектов, не было бы, наверное, и дефицита. Но это означало бы отсутствие развития. А это равно стагнации и откату назад. У губернатора четкая позиция — курс на развитие. Например, в уходящем году по проекту «Дорожный рывок» рекордный показатель темпов ремонта и строительства дорог за долгие годы. Нынешних темпов обновления общественного транспорта никогда раньше не было.

— Проект бюджета — живой документ. Он ведь еще будет корректироваться?

— Конечно, в бюджете будут корректировки. Документ постоянно меняется. Причем корректировки существенные, объемные, и, самое главное, — позитивные. Экономика страны, а значит и экономика Южного Урала, растет. Дополнительные средства пойдут на социальные гарантии и статьи развития. Обычно изменяется объем поступлений. Дополнительные доходы распределяются на первоочередные расходы или же сокращают дефицит. В течение года будем получать корректировки по федеральному бюджету и вносить изменения в наш бюджет.