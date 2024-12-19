Челябинская область завершает 2024 год без коммерческих займов

Избежать этого позволили меры правительства региона

В бюджет Челябинской области 2024 года внесли итоговые поправки. Изменения утвердили депутаты Законодательного собрания региона на 59-м заседании 19 декабря. В бюджете учтены федеральные деньги и остатки собственных средств, скорректированы направления расходов. Полностью исключены облигационные займы для покрытия дефицита, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын сообщил депутатам ЗСО, что с федерального уровня в регион поступило 367,2 миллиона рублей. Эти средства направили на строительство и ремонт местных автомобильных дорог в рамках проектов по развитию территорий, системы непрерывного мониторинга глюкозы для беременных с сахарным диабетом, массовое обследование новорожденных, размещение и питание граждан, вынужденно покинувших свои дома в связи с проведением СВО.

В связи с учетом остатков средств на 1 января 2024 года, которые ранее не были включены в закон о бюджете, из источников финансирования дефицита исключаются все коммерческие заимствования.

«Реальной потребности в размещении облигаций у нас нет», — подчеркнул Андрей Пшеницын.

По словам министра, возможность привлечения кредитов предусматривалась на крайний случай.

«Это традиционная практика подстраховки регионального бюджета. По факту же правительству Челябинской области вновь удалось принять все меры по увеличению доходов и повышению эффективности расходов, в очередной раз завершив финансовый год без коммерческих заимствований», — отметил Андрей Пшеницын.

Окончательные доходы бюджета Челябинской области в 2024 году составляют 286,003 миллиарда рублей, а расходы — 361,411 миллиарда. Дефицит не изменился и остался на уровне 75,4 миллиарда рублей.