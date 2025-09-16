Алексей Текслер защитил предложения регионов по сбалансированности бюджетов

Губернатор Челябинской области принял участие в совещании с президентом РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Встреча прошла в узком формате. Участие в ней принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он является председателем комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». На совещании рассмотрели подготовку проекта бюджета страны на ближайшие три года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Текслер защитил предложения регионов по сбалансированности местных бюджетов. Губернатор отметил, что сохранить макроэкономическую устойчивость субъектам РФ позволит совместная работа с федеральным центром. В итоге удастся достигнуть поставленных показателей роста. А это конкретные улучшения качества жизни.

Работа по выравниванию региональных бюджетов — одна из важнейших экономических задач, заявила ИА «Первое областное» директор аналитического агентства SoInvest Анастасия Кузьминова.

«Понимание этой проблемы и активная позиция губернатора Алексея Текслера в данном вопросе имеют критически важное значение для сбалансированного и устойчивого развития всех регионов страны»,— подчеркнула эксперта.





Бюджетная система России сейчас устроена так, что ресурсы концентрируются на федеральном уровне для их целевого перераспределения в регионы. Это создает неизбежные дисбалансы, ведь доходная база субъектов РФ очень различается.

«Ключевая проблема в том, что ресурсы для развития региональной экономики формируются в основном за счет собственных бюджетов, а федеральная поддержка зачастую предоставляется на условиях софинансирования»,— пояснила экономист.

В итоге, например, Москва инвестирует миллиарды в инфраструктуру, бурно развивается и еще больше укрепляет свою доходную базу. Там есть деньги и на соцсферу: столичные зарплаты в образовании, здравоохранении и науке не идут ни в какое сравнение с региональными. Создается огромный разрыв в качестве жизни, что притягивает лучшие кадры из регионов. В то же время многие донорские и субсидиарные субъекты РФ вынуждены действовать в жестких рамках, иногда применяя излишне агрессивные методы для выполнения планов по налоговым сборам. Логичным следствием этой ситуации становится миграция бизнеса в столичные агломерации, что лишь усугубляет неравенство.

«Бюджетная политика Челябинской области традиционно характеризуется взвешенностью и консервативным подходом. Мы выстраиваем бюджетную систему с ориентацией на минимальный дефицит и поддерживаем один из самых низких уровней государственного долга в стране, что является залогом финансовой стабильности и устойчивости региона»,— говорит Анастасия Кузьминова.

Однако у такой модели, по мнению экономиста, есть и обратная сторона. Излишняя осторожность ограничивает в использовании современных инструментов развития, таких как концессии и проекты государственно-частного партнерства. Эти механизмы, успешно применяемые в других субъектах Федерации, позволяют привлекать значительные частные инвестиции для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые критически важны для экономического роста.

«Мы считаем, что вопрос доступности тех или иных бюджетных инструментов зачастую имеет не только экономическую, но и политическую подоплеку. В этой ситуации для нас крайне важно активно отстаивать свои интересы на федеральном уровне, объединяя усилия с другими регионами, которые сталкиваются с аналогичными вызовами. Только консолидированная позиция позволит добиться более сбалансированного подхода и создания равных условий для развития всех субъектов Российской Федерации»,— резюмирует эксперт.





Раскрытие потенциала регионами — одна из основ роста динамики российской экономики. Поэтому Владимир Путин отметил важность учета мнений регионов. Глава государства сказал, что работа над главным финансовым документом страны идет в тесной координации с субъектами Федерации и обратил внимание на важность командного подхода. Стабильность бюджета и выполнение намеченных проектов зависят от состояния экономики России. Главная цель — обеспечить необходимые для этого темпы роста.

«Бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны. Поэтому подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение, — это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств и ведомств, управленческих команд в субъектах Федерации и в муниципалитетах»,— заявил Владимир Путин.

В июле валовый внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении. За семь месяцев 2025 года прирост ВВП составил 1,1%.

Отметим, что в совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, первый зампредседателя правительства Денис Мантуров, заместители председателя правительства Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министры экорономического развития Максим Решетников и финансов Антон Силуанов. Также на встрече были председатель Банка России Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин.