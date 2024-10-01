Челябинская область сохранила высокий уровень долговой устойчивости

Регион получил позитивную оценку Минфина России

Министерство финансов России подтвердило долговую стабильность Челябинской области. Согласно ежегодной оценке ведомства, регион сохраняет свои позиции в группе территорий с высоким уровнем долговой устойчивости, имея низкую кредитную нагрузку и необременительные для обслуживания и погашения долга платежи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

«В очередной раз наш регион получил позитивную оценку Минфина России и сохранил свое место в группе субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости, что говорит о сдержанной долговой политике и отсутствии рисков неисполнения своих обязательств. Нас признают крепким и стабильным субъектом, ответственно подходящим к вопросу заимствований и выбору финансовых инструментов с учетом ситуации на рынке», — отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

По словам министра, за последние пять лет Челябинская область лишь однажды привлекала коммерческие займы — в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и кризисной ситуации в экономике.

«Это были долгосрочные облигации в минимальном объеме и на максимально выгодных для области условиях. В остальном нам удавалось справляться собственными силами, не занимая по рыночным ставкам», — уточнил Андрей Пшеницын.

Напомним, Минфин России ежегодно оценивает субъекты Федерации в рамках утвержденной методики и с применением следующих показателей: объем госдолга региона по отношению к собственным доходам, доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов, годовая сумма платежей на погашение и обслуживание имеющегося госдолга по отношению к собственным доходам, а также доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме госдолга субъекта РФ.

В результате все регионы делятся на группы с высоким, средним и низким уровнем долговой устойчивости. Челябинская область неизменно находится в лидирующей группе, ни разу не покидала ее с момента появления этого рейтинга, то есть с 2019 года.

Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне АА (RU) с прогнозом «Стабильный».