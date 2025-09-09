Трехлетний бюджет Челябинской области сохранит социальную направленность

Такое поручение дал глава региона Алексей Текслер

Подготовку к новому финансовому году обсудили сегодня в Магнитогорске, где губернатор Алексей Текслер провел областное совещание с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства области.

Алексей Текслер подчеркнул необходимость ответственного подхода к формированию бюджетов на предстоящий трехлетний период.

«Очень важно полностью обеспечить ресурсами приоритетные расходы, выполнить перед жителями все обязательства, в первую очередь социального характера. Особое внимание обратить на поддержку семей участников специальной военной операции и других расходов, направленных на СВО», — заявил глава региона.

Главам муниципалитетов поручено приложить усилия для мобилизации собственных ресурсов и укрепления налоговой базы.