За 42% иммунитета может отвечать шапка

В холодную погоду без нее не обойтись

Два раза в год люди задумываются о шапке: весной — когда ее можно снимать, а осенью — когда пора надевать. Врачи советуют относиться к этому вопросу серьезно и не воспринимать шапку лишь как аксессуар, ведь головной убор может существенно поддержать иммунную систему.

«Ученые выяснили, что воздействие холода ослабляет местный противовирусный иммунитет слизистой оболочки носа, уменьшая выработку определенных белков, отвечающих за иммунный ответ на 42%. Заставьте себя носить шапку и укутайте шею потеплее, если очень холодно. Это не полностью защитит нос от переохлаждения, но поможет, сохраняя голову в тепле», — сообщает кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Дмитрий Карпенко.

У тканей с меньшим притоком крови — рук, ног и головы — повышенная уязвимость перед низкими температурами, поэтому в холодную погоду обязательно надевайте теплые носки, шапку и перчатки.

