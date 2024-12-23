Какая шапка может спровоцировать облысение

Почему важно следить за чистотой головного убора

Если не надевать шапку на холоде, можно лишиться части волос. О том, почему это происходит, мы писали здесь. Однако и ношение шапки тоже способно спровоцировать облысение. При каких условиях это происходит?

«Если вы носите неподходящую шапку, то процесс потери волос может быть запущен. Какая шапка считается неподходящей? Та, что тесная и сдавливает голову. Особенно если носить ее подолгу», — предупреждают трихологи.

Шапка зимой является обязательным атрибутом. Главное — подобрать ее по размеру и не пренебречь качеством изделия. И не нужно оставаться в шапке, если вы надолго зашли в торговый центр, например, или едете в машине.

Помимо этого, надо следить за гигиеной. Регулярно мыть голову и периодически стирать шапку, ведь на ней оседают частички себума, который выделяют сальные железы. Если не соблюдать чистоту, можно спровоцировать перхоть и воспалительные процессы на коже головы.