Челябинскому бизнесу рассказали, как получить деньги на госконтракт до его подписания

Предпринимателям доступны новые возможности в сфере госзакупок

ПСБ расширил возможности для предпринимателей Челябинской области, участвующих в госзакупках. Новые условия продуктов для бизнеса были представлены на форуме «Баланс. Сила. Масштаб — 2026», который состоялся в Челябинске. Теперь по обновленному онлайн-кредиту «Без бумаг | Контрактный»* можно получить одобрение на сумму до 100 миллионов рублей еще до завершения торгов. Новшество позволяет бизнесу заранее оценить свои финансовые перспективы, узнать одобренный лимит и ставку, чтобы уверенно участвовать в тендерах.

Предприниматели с опытом исполнения не менее двух госконтрактов за последние три года после подачи заявки на участие в тендере могут сразу направить онлайн-заявку на рассмотрение в ПСБ. В ней указывается номер тендера. Банк оперативно сообщает решение с одобренной суммой кредита и процентной ставкой. Лимит рассчитывается индивидуально, исходя из стоимости контракта. На протяжении всего срока торгов ПСБ автоматически отслеживает статус тендера и, если клиент побеждает, акцептует финальное решение и перечисляет средства на счет. Раньше предприниматели могли рассчитывать на кредит только после подписания госконтракта, что создавало определенные риски. Не всегда было ясно, удастся ли вовремя получить средства для исполнения обязательств.

«ПСБ постоянно совершенствует продукты для малого и среднего бизнеса, тем самым обеспечивая клиентам максимально удобные условия заемного финансирования. Участие в тендерах было доступно не всем предпринимателям из-за нехватки ресурсов для исполнения обязательств по контракту в случае победы. Чтобы устранить эту преграду, мы реализовали возможность принятия решения на этапе проведения тендера. Теперь при подаче заявки на кредит „Без бумаг | Контрактный“ наши клиенты оперативно узнают решение по займу, чтобы оценить доступность финансирования для участия в конкретном контракте. Средства перечисляются автоматически после победы в тендере», — отметила Ольга Смирнова, начальник управления массового сегмента ПСБ в Челябинске.

Подробную консультацию по вопросам кредитования бизнеса на выгодных условиях можно получить в офисе ПСБ по адресу: Челябинск, ул. Тимирязева, 30 или по телефону: +7 (351) 211-61-24. Специалисты банка помогут подобрать оптимальные решения с учетом специфики конкретного бизнеса.

* Кредит «Без бумаг | Контрактный». Кредит предоставляется на следующих условиях: цель кредита на исполнение госконтракта по 44-ФЗ — пополнение оборотных средств, срок кредита — до 26 месяцев, отсрочка погашения основного долга — 6 месяцев для одного кредита под все контракты, процентная ставка — от 17,72% годовых. Сумма кредита — не более 100 млн. рублей. Банком взимается комиссия 1% за открытие кредитной линии, исключение — льготные кредиты. Период использования кредитной линии: 90 дней с даты заключения договора кредитования. Порядок погашения: погашение основного долга в день поступления выручки для кредита под конкретный контракт. Допускается полное и частичное досрочное погашение без комиссии. Штраф за просрочку платежа 0,5%, но не менее 500 рублей за каждый день просрочки исполнения. Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причины.

