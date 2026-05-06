Челябинская легкоатлетка взяла бронзу чемпионата России в марафоне

А еще Анастасия Деркач побила свой личный рекорд

В Казани завершился чемпионат России по бегу на шоссе, который прошел в рамках одноименного марафона. Бронзовую медаль в женском забеге завоевала челябинская спортсменка Анастасия Деркач. Финишировав с результатом 2:32.04, она также улучшила свое личное достижение, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Это всего лишь седьмой ее марафон в карьере. Удивительно то, что Анастасия Деркач начала профессионально заниматься легкой атлетикой и бегать совсем недавно — в 2022 году в составе одной корпоративной команды. И теперь мы видим ее бронзовый финиш. Удивительная история!» — комментатор в прямом эфире назвал выступление челябинки одной из самых красивых историй на этих соревнованиях.

Анастасия Деркач действительно начала бегать длинные дистанции поздно — раньше она никогда не занималась легкой атлетикой профессионально. Все началось с того, что она пришла в один из челябинских беговых клубов с желанием регулярно заниматься спортом и выходить на пробежки. Со временем появился азарт и стремление улучшать результаты.

Сначала спортсменка участвовала в региональных забегах преимущественно на дистанцию 10 километров. Позже перешла на полумарафоны, а затем и на марафоны. Все это время с ней занимается Владимир Ежов — известный в прошлом легкоатлет, а ныне тренер собственной команды по бегу.

Казанский марафон 2026 года стал для Анастасии седьмым в карьере. Результат 2:32.04 принес ей не только бронзу чемпионата России, но и новый личный рекорд. Таким образом, всего за четыре года челябинская спортсменка прошла путь от любителя без профессиональной подготовки до призера национального чемпионата по марафону — пример, вдохновляющий всех, кто бежит к своей цели.