Когда осенью пора надеть шапку

Людям со слабым здоровьем утепляться нужно раньше, чем другим

Осень — время переменчивой погоды, и в этот период важно не проглядеть, когда за теплым днем наступает холодный вечер и пора надеть шапку, чтобы не простудиться.

«Традиционно считается, что шапку обязательно следует надевать при температуре +5°C и ниже. Однако людям с хроническими патологиями лор-органов, легких, почек и сниженным иммунитетом разумно утепляться пораньше, не подвергая себя рискам обострений», — говорят терапевты.

Когда на улице ветрено или слякотно, шапка и шарф не помешают даже при относительно нормальных показателях термометра. Детям и пожилым людям вообще требуется шапка уже при 14—12°C.

«Если вы простужены или недавно переболели, то вам также рекомендуется одеваться теплее. Тем, кто любит заниматься спортом на свежем воздухе, тоже следует учитывать особенности таких тренировок и подбирать одежду и аксессуары, защищающие вспотевшее тело от переохлаждения», — отмечают врачи.

Если планируется долгое пребывание на улице, лучше прихватить с собой шапку и шарф, чтобы утеплиться при необходимости. Поздней осенью, даже если днем бывает тепло, в утренние и вечерние часы при резких перепадах температуры шапка не станет лишней, потому стоит носить ее в сумке.

