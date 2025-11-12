Влажные волосы могут стать причиной воспаления мозга

Выходить на улицу с непросушенной головой нельзя

Если утром вы слишком торопитесь и не успеваете высушить волосы, лучше немного опоздать, чем выйти из дома в холодное время года с влажной и тем более мокрой головой. Такая небрежность может дорого стоить.

«Человек рискует попасть в больницу с воспалением, перетекающим в гнойный процесс и даже отек мозга. Все потому, что низкие температуры вызывают резкое сужение сосудов головы с нарушением кровообращения, а от этого мозг испытывает дефицит кислорода», — говорят терапевты.

Даже если самого страшного не случится, недосушенные волосы и низкие температуры создадут на голове подобие «ледяной шапки», что навредит иммунной защите и повысит уязвимость организма перед инфекциями.

Также переохлаждение головы может стать причиной болезненного синдрома, что особенно плохо для людей, страдающих мигренями, и просто способно не лучшим образом отразиться на волосах, сделав их ломкими и секущимися.

