На Южном Урале разыскивают родных красноармейца, погибшего в 1942 году

Медальон и останки бойца нашли под Волгоградом

Волгоградский поисковый отряд «Гвардеец» ведет розыск родственников солдата из Башкирии, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о Григории Васильевиче Прокофьеве, 1921 года рождения. Его останки обнаружил самарский отряд «Феникс» во время весенней поисковой экспедиции в Городищенском районе Волгограда, недалеко от села Кузьмичи.

Личность погибшего восстановили по медальону с заполненным вкладышем, сообщает портал bashinform.ru. Бланк оказался сильно испорчен швейными иглами, которые боец хранил внутри капсулы. С годами они окислились и повредили бумагу, имя и фамилию разобрать было невозможно, а от адреса осталось только «Баш... АССР». Но специалистам удалось прочитать информацию.

Согласно данным банка «Мемориал», Григорий Прокофьев был командиром отделения 44‑го саперного батальона 41‑й гвардейской стрелковой дивизии. Молотовский районный военкомат БАССР призвал его на фронт в 1941 году. В документах значатся мать — Евдокия Павловна Прокофьева и отец — Василий Егорович Прокофьев, также пропавший без вести в годы войны. Родители проживали в Уфе на улице Пермской, 28.

Боец погиб 23 сентября 1942 года при взятии опорного пункта противника. За свой последний бой командование посмертно наградило его орденом Красного Знамени. В наградном листе сержанта говорится: «Со своим отделением смело и решительно атаковал дзот противника, который занял и прочно удерживал в течение 19 часов. Израсходовав свои боеприпасы, Прокофьев вел огонь по атакующим автоматчикам и танкам противника из захваченного им немецкого пулемета. Со своими бойцами удерживал занятый им дзот до последних сил и возможности и пал смертью храбрых».

Сейчас волонтеры продолжают поиск родственников солдата, которые могли остаться в Башкирии или переехать в другие регионы, в том числе в Челябинскую область.